Zaľúbte sa, je to ľahké a bude vám lepšie. Deprimovaný James Blake našiel svetlo vďaka láske

Spevák a producent sa delí o endorfíny.

30. jan 2019 o 17:48 Marek Majzon

Pre britského speváka a producenta znovu vyšlo slnko. Stalo sa tak po troch rokoch, čo sa utápal v porozchodovom smútku na viacmenej trip-hopovom albume The Colour in Anything.

Venoval sa v ňom vzťahu s Theresou Wayman, členkou skupiny Warpaint. Opakovali sa motívy toho, ako ju bude ešte dlho ľúbiť a nedokáže sa vyrovnať s plynutím času, ktorý so sebou berie všetko pekné.

Hľadal farbu v čomkoľvek, len aby sa nedostal do depresívnej šedi. Zdá sa, že napokon uspel a v roku 2019 je všetko inak.