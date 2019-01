Presne také tváre na Eurovízii vyhrávajú. Tak prečo mladého Francúza toľkí nenávidia?

Francúzsko začalo uvažovať nad zmenou zákona.

31. jan 2019 o 16:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Každú minútu pribudnú pod jeho menom desiatky nenávistných komentárov. Si skazou ľudstva. Prečo ťa len neodstrelili spolu s ostatnými obeťami v Bataclane!

Potrebujeme tu mať nejakého trápneho araba s parochňou?

Akokoľvek sa môžeme smiať nad úrovňou speváckej súťaže Eurovízia a uťahovať si so spôsobu hlasovania, národné sekcie sa v takmer každej krajine berú vážne.

Vo Francúzsku sa možno kvôli nej upraví legislatíva. V máji ho pred 180 miliónmi divákov bude zastupovať Bilal Hassani. Devätnásťročný chlapec, ktorý pred pár rokmi v škole povedal, že je homosexuál - a učiteľ ho vzápätí poslal umývať riad.

Ten chlapec si nechce dať poradiť

Hassani vyhral národné kolo Eurovízie len pred pár dňami. Donedávna ho odmietala každá nahrávacia spoločnosť vo Francúzsku, všetci tvrdili, že je "príliš iný na to, aby uspel". Chceli z neho mať nového Justina Biebera, ale to on už aj s detským mozgom odmietal.