Androgýn a bisexuál. Syn Davida Bowieho komplikuje film, ktorý o ňom vzniká

V rukách má zásadnú vec.

1. feb 2019 o 15:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Narodil sa ako David Robert Jones. Také bežné meno rozhodne nevystihovalo jeho osobnosť, v hudobnom priemysle chcel radšej vystupovať ako David Bowie.

Ani to mu nestačilo a začal si vymýšľať rôzne alter egá. Jedným z prvých bol androgýnny bisexuál Ziggy Stardust. Akoby chcel povedať, že s hudbou a aj so samotnou osobou hudobníka sa dá pracovať ako s konceptuálnym umením. A mal pravdu. Jeho fanúšikov to nikdy neomrzelo.

Len minulý týždeň si Davida Bowieho Briti zvolili za najväčšieho predstaviteľa zábavného priemyslu 20. storočia.

Je na vás, či to chcete vidieť

Ako sa to vlastne stalo, že si David Bowie vymyslel zrovna Ziggyho? Stalo sa to začiatkom sedemdesiatych rokov, keď išiel na výlet do Ameriky.

Vrátil sa s hlavou plnou nápadov, čoskoro vznikol album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O tom by mal rozprávať chystaný film Stardust - sotva však filmári zverejnili meno herca, ktorý by mal hudobnú hviezdu hrať, vynorili sa vážne komplikácie.

Keď vyšli prvé články, prekvapený bol najmä Bowieho syn Duncan Jones.