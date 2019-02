ROZLÚČKA (?) S PIŠTOĽNÍKOM

Pištoľník s pončom, „špinavý“ Dirty Callahan, nezmieriteľný, neporazený

4. feb 2019 o 11:11 Ďuro Červenák

Starý vtip hovorí, že slzy Chucka Norrisa liečia všetky smrteľné choroby, ale sú nesmierne vzácne, pretože Chuck plače len vtedy, keď ho zmláti Clint Eastwood. Pištoľník s pončom, „špinavý“ Dirty Callahan, nezmieriteľný, neporazený a šíri sa klebety, že aj nesmrteľný herec a režisér už dávno prestal byť obyčajnou hollywoodskou ikonou. Stal sa inštitúciou.

Už od sedemdesiatych rokov väčšinu svojich filmov nielen režíroval, ale aj produkoval a k mnohým si dokonca zložil hudbu. Okrem westernov a drsných akčných kriminálok natáčal aj drámy, vojnové filmy, psychotrilery, komédie či dokonca muzikály. Začiatkom deväťdesiatych rokov vďaka nostalgickému westernu Nezmieriteľní siahol aj na oscarové zlato, čo si neskôr viackrát zopakoval. Jeho rozlúčkou s hereckou kariérou mala byť športová dráma Späť v hre, ale po niekoľkých rokoch činorodého fungovania za kamerou sa Eastwood vrátil aj pred ňu.

Kriminálna dráma Pašerák vznikla podľa skutočného príbehu takmer deväťdesiatročného Američana, bývalého kvetinára, ktorého zatkli s tristo kilami kokaínu na zadnej korbe pick-upu. Neskôr vysvitlo, že to nebola prvá zásielka, ktorú pre mexický drogový kartel viezol. Z peňazí, ktoré si takto zarobil, nielenže splatil svoje dlhy, ale štedro podporoval celú rodinu i priateľov v rodnom meste.

Clint Eastwood v naozaj úctyhodnom veku 88 rokov suverénne zvládol film nielen režírovať a produkovať, ale aj ako herec stvárňuje hlavnú postavu so šarmom sebe vlastným. Je až neuveriteľné, že si dokáže trebárs zatancovať polku, ale v scénach, kde čelí gangstrom či protidrogovým agentom, trúsi drsné repliky a dáva do pľacu klasické „eastwoodovské momenty“ (pri jeho zlovestnom žmúrení očí či cedení hrozieb cez zuby si poviete, že „to tam stále je“).

Film sa drží pri zemi, nemá rýchle tempo moderných trikových trhákov, ale je to spoľahlivá staromódna filmárčina, ktorej nechýba vtip, pozvoľna budované napätie i dávka emócií. Ak sme teda videli Eastwoodovu rozlúčku s hereckou kariérou, stalo sa to vo filme, ktorý zaujme dôstojné miesto v jeho mimoriadne bohatej filmografii.