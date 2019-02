Svadba s duchom

Osobitne ma zaujal tento detail: Ženích, duch Jack, oznámil svoje „áno“ Amande prostredníctvom média

4. feb 2019 o 11:11 Ivan Štulajter

Na Amandu som narazil náhodou v nemenovom bulvárnom portáli, ktorý občas prinesie aj nezabudnuteľnú informáciu o úchvatnej cene premiérových náramkových hodiniek.

Jej príbeh, pre ktorý zaujala médiá, skrátim na nevyhnutné minimum. Amanda si vzala tristoročného ducha piráta Jacka. Sobáš prebehol na prenajatej lodi v medzinárodných vodách. Podľa všetkého neďaleko Severného Írska. Tam má Amanda bydlisko. Ich vzťah sa začal v roku 2014. Jack ju navštívil, keď ležala v posteli, čo je obvyklý štandard takýchto stretnutí.

Osobitne ma zaujal tento detail: Ženích, duch Jack, oznámil svoje „áno“ Amande prostredníctvom média. Keď sa s týmto motívom trošku pobabreme, vyjde nám, že Jack mal neprekonateľné prekážky prejaviť svoju vôľu, musel to zaňho urobiť hovorca.

Odtiaľto je to už len kúsok k dumke o tom, čo spája príbehy Amandy a Andreja Danka a v čom sú odlišné. Je očividné, že pán predseda má neprekonateľné prekážky priznať, že svoj titul JUDr. získal na základe rigoróznej práce niekoho iného, čím sa jeho titul JUDr. stal takpovediac titulom fantómovým.

Preto potrebuje hovorcu, ktorý sa v jeho mene národu ospravedlní. Amanda hovorcu piráta Jacka našla, Andrej Danko však nie. Chcel by som to teda povedať zaňho, dokonca bez nároku na honorár. „Pokašľal som to, mrzí ma to, odchádzam.“ Lenže pán Danko takého hovorcu nechce. A to je taká strašná pointa jeho príbehu ako nechať mŕtveho na ulici.

No ani Amandin príbeh sa nekončí šťastne. Jej manželstvo s duchom Jackom stroskotalo. Príčiny Amanda zatiaľ tají. Ako sa vyjadrila, „musíme byť veľmi opatrní, keď ide o duchovno“.

Svätá pravda.