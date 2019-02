Tri dimenzie záhady Tribeč

V pohorí Tribeč sa strácajú ľudia. Nečakane zmiznú na pár týždňov a znovu sa objavia, doráňaní a dezorientovaní. Hrozí rovnaký osud aj štyrom odvážlivcom?

4. feb 2019 o 11:11 Veronika Košičiarová

Do našich kín prichádza mysteriózny triler o jednej z najväčších záhad Slovenska. FilmTrhlina si diváci môžu pozrieť v kinách od 24. januára a v priebehu tohto roka ju v jej seriálovej podobe odvysiela televízia Joj.

Režisérskej taktovky sa zhostil Peter Bebjak. Na svojom konte má kinohit Čiara či úspešný televízny seriál Za sklom. Scenár Trhliny napísal podľa knižnej predlohy Tomáš Bombík, ktorý sa scenáristicky spolupodieľal na seriáloch Mordparta a Spravodlivosť.

Filmom nás budú sprevádzať štyri postavy. Nezamestnaný absolvent vysokej školy, Igor, ktorého stvárnil Matej Marušin. Diváci ho môžu poznať predovšetkým z divadla (Nepolepšený svätec). Podľa slov režiséra „bol od začiatku horúcim kandidátom na túto rolu“. Dávid Hartl (Vlci, Únos) sa objaví v úlohe ítečkára a záhadológa Andreja. Mária Bartalos (Oteckovia) sa predstaví ako Igorova priateľka Mia. Rolu nekompromisne skeptického fyzikára Dávida si zahrá známy a skúsený herec Tomáš Maštalír (Čiara). Štyri postavy, štyria hrdinovia s úplne odlišnými názormi a motívmi. Je takmer vylúčené, aby mohli fungovať ako tím. Tribeč je však nebezpečná výzva. Obstoja?

Na besede zorganizovanej v kníhkupectve Panta rhei režisér prezradil, že o románe sa dozvedel od Rasťa Šestáka, s ktorým často spolupracuje a zároveň sú spoluvlastníkmi spoločnosti D. N. A. Knižku prečítal jedným dychom a rozhodol sa podľa nej natočiť seriál. Jozef Karika sa s úsmevom priznal, že keď sa o tomto nápade dopočul, trochu váhal. No nadšenie scenáristu a režiséra ho zlomilo, tak dal projektu zelenú.

V Trhline si lesníka Samšályho zahral autor románu Jozef Karika (zdroj: Foto - Continental film)

Na hrane fikcie

Vráťme sa však tam, kde sa to celé začalo. Ku knižke.

Trilerov s hororovými prvkami nemáme v slovenskej literatúre veľa. V posledných rokoch sa dostali do popredia kriminálne romány z pier domácich autorov, ale do písania mysterióznych trilerov sa im veľmi nechce. Pritom Jozef Karika dokazuje, že inšpirácie máme na rozdávanie.

DejTrhliny sa sústreďuje okolo záhady pohoria, v ktorom miznú ľudia. Jozef Karika sa údajne dostal k námetu vďaka jednému čitateľovi, ktorého výpoveď autor prefabuloval, zistil si ďalšie informácie a román o bohatil o štyri postavy. Tak vzniklo dielo provokujúce čitateľa balansovaním na hrane fikcie a skutočnosti.

Informácie o zmiznutiach v Tribeči sa začali šíriť už v deväťdesiatych rokoch. Autor bol však skeptický, a tak sa vybral do terénu sám. Na mieste sa dopočul o rôznych bizarnostiach, ktoré sa v horách udiali. Niektoré zvláštnosti aj videl. Informácie, ktoré získal, dôsledne overoval. Niektoré z nich sa mu podarilo potvrdiť. Iné, naopak, zostali iba pri dohadoch. Jozef Karika vo svojej knihe uvádza, že „dodnes netuší, čo je skutočnosť a čo fikcia“.

Autor nie je v žánri hororu žiadnym nováčikom. Šikovne dokáže vtiahnuť do víru napätia a mysterióznosti aj váhavého čitateľa. Presne vie, z čoho a akým spôsobom sa v modernom človeku rodí strach a majstrovsky túto svoju znalosť využíva. Aj ten najodolnejší jedinec si nakoniec prizná, že chce vedieť, ako sa príbeh skončí. A to je moment, keď ho Jozef Karika dostal do svojich osídiel.

Román okamžite zarezonoval a jeho čitateľská základňa sa neustále rozširuje. Kniha bola v roku 2017 dokonca nominovaná na cenu Anasoft litera. V rámci tejto prestížnej súťaže vyhrala Cenu čitateľov. Objavila sa aj medzi finalistami Ceny René.

PopularitaTrhliny sa neobmedzila len na Slovensko. Preložili ju nielen do českého, ale teraz už aj do poľského jazyka. V Poľsku sa stala dokonca hitom, v Českej republike bola zaradená do vysielania Českého rozhlasu ako čítanie na pokračovanie. Ukazuje sa, že aj témy z domáceho prostredia majú šancu na úspech. Najmä ak sú pútavo napísané.

Režisér Peter Bebjak (vpravo dole) s kameramanom Martinom Rauom. (zdroj: Foto - Continental film)

Od knižného bestselleru k televíznym prijímačom

Predajnosť románu údajne neklesá – doteraz si knihu kúpilo okolo 35-tisíc čitateľov. Preto nie je prekvapujúce, že sa spoločnosť D. N. A. v koprodukcii s televíziou Joj rozhodla preniesť ju do audiovizuálnej podoby.

Peter Bebjak pôvodne plánoval vytvoriť iba trojdielnu televíznu minisériu. Nápad zostrihať natočený materiál do podoby kinofilmu prišiel neskôr. K tomuto kroku tvorcov inšpirovalo zahraničie. „Vo svete to funguje tak, že niekedy seriály začínajú práve v kinách. Veľkosť plátna a kvalitný zvuk vyvoláva u divákov intenzívnejšie emócie. Majú vizuálne silnejší zážitok. Preto sme sa rozhodli, že to vyskúšame aj u nás, na Slovensku,“ vyjadril sa režisér v rozhovore.

Pri tvorbe mysteriózneho seriálu sa tvorcovia snažili zostať verní knižnej predlohe. Zopár rozdielov fanúšikovia určite postrehnú, ale mali by byť minimálne. Režisér zdôraznil, že do projektu sa pustili najmä preto, lebo sa im páčila kniha. Považoval by za nedôstojné, ak by čitateľom ponúkol úplne iný príbeh. „Fanúšikovia chcú vidieť najmä to, čo si prečítali. Chcú vidieť, ako sa román zhmotní.“

K autentickosti filmového a televízneho spracovania prispieva aj fakt, že sa natáčalo priamo v pohorí Tribeč a to v období, v ktorom sa dej románu odohráva. Scény, ktoré z technických dôvodov nemohli natočiť na miestach opísaných v knižke, nakrúcali v podobných lokalitách.

Jozef Karika si spoluprácu s filmárskym tímom veľmi pochvaľoval. Podľa jeho slov ich na začiatku potrápil, ale to iba preto, aby sa uistil, že jeho námet bude v dobrých rukách. Keď videl, že tvorcovia príbehu rozumejú, nechal im voľnú ruku, pretože – ako sám povedal – si uvedomuje, že film je odlišné médium než kniha. Ak autor priveľmi tlačí na režiséra a produkčný tím, viac to projektu ublíži, než pomôže. Dokonca tvorcov povzbudzoval, aby pôvodnú látku obohatili o vlastné nápady. Čo s nadšením urobili.

(zdroj: Archív SME)

Aj herci boli s nakrúcaním spokojní. Veľkým prekvapením pre nich bolo rozhodnutie filmovať priamo v pohorí Tribeč. Tomáš Maštalír a Mária Bartalos so smiechom priznali, že sa trochu báli, či sa im niečo nestane. Napokon najhoršie, čo sa počas natáčania udialo, bola neustála zima a zlomený členok Mateja Marušina. Pre úraz hlavného predstaviteľa sa muselo filmovanie posunúť. Režisér Peter Bebjak potvrdil, že nik zo štábu záhadne nezmizol a všetci sa z tribečských hôr vrátili v rovnakom počte, v akom prišli.

V drobnej hereckej úlohe lesníka Samšályho sa predstaví dokonca aj sám autor románu. Na svoj filmový debut sa Jozef Karika svedomito pripravoval niekoľko dní. Herectvo ho však neláka, viac mu vyhovuje rola spisovateľa.

Na dôvažok priznal, že pravidelne dostáva správy od ľudí, ktorí sa do Tribeča vybrali a zažili alebo sa dozvedeli niečo bizarné. Vyhlásil, že vďaka tomu má materiálu aj na ďalšie dve pokračovania, k téme sa však už neplánuje vrátiť. Počkáme si, či ho fanúšikovia nepresvedčia o opaku.