Peter Núňez

Každá výrazná osobnosť v sebe nesie kontroverziu

4. feb 2019 o 11:11 Róbert Kotian

Utrpeli by sme debatou o Jozefovi Tisovi nejakú ujmu my?

Projekt Najväčší Slovák je licencovaný formát BBC. Vo Veľkej Británii ho spustili v roku 2002 a jeho víťazom sa stal Winston Churchill. Tento projekt doteraz BBC predala a úspešne zrealizovala v 24 krajinách. Nemecká verejnoprávna televízia ZDF bola prvá, ktorá od BBC prevzala práva na šou. V novembri 2003 bol za najväčšieho Nemca zvolený Konrad Adenauer.

Prvá nominačná fáza najslováka určila poradie na miestach od 11 do 100 a rozhodla, kto bude v top 10. Od 20. februára do 24. apríla 2019 sa odvysiela desať televíznych programov venovaných jednotlivým osobnostiam. Každá z nich bude mať svojho obhajcu z radov verejne známych ľudí, za tým bude nasledovať odborná diskusia. Verejnosť bude môcť ďalej hlasovať za svojho favorita, ale už len o top desiatke osobností. Producentom a režisérom projektu je Peter Núñez.

Projekt sa nezačal najšťastnejšie, upútavka na Jozefa Tisa vyvolala búrlivú diskusiu, ktorá do veľkej miery ovplyvnila kampaň proti tomuto projektu.

Ako by vyzeral optimálny štart súťaže, keby ste mali tú možnosť začať ešte raz?

Nemodelujem si ideálne situácie. Štart bol o. k. taký, aký bol. A ja som to prijal. Problémy a konflikty sú súčasťou každého môjho zadania, neočakával som nič iné ani v tomto prípade.

Čo vlastne očakávate od takéhoto projektu?

Ja osobne to, že tému osobností našich dejín presunie aj do mainstreamu. Nepredikujem, ako tie debaty majú dopadnúť, bude veľa názorov a veľa právd existujúcich vedľa seba. Ale to je pri zložitosti a komplexnosti témy, ako je história, úplne normálne.

Čo vás na tom projekte oslovilo? Do akej miery vás inšpirovali zahraničné verzie?

Áno, oslovilo ma zahraničie. Sledoval som anketu, ako víťazne brúsi všetkými kútmi sveta, a nechápal som, prečo nedorazí aj sem. Keď licenciu kúpila spoločnosť Maya, bol som pravdupovediac smutný, že mi táto vec ušla. Prešiel však dlhší čas, nič sa nenatočilo, licencia sa uvoľnila a ja som po nej skočil.

Okrem ankety budú súčasťou celého projektu aj dokumenty a diskusie - čo od nich očakávate?

Prvé dokumenty budú subjektívne. Tridsať minút bude priestor, v ktorom bude mať „obhajca“, „advokát“ možnosť odprezentovať v desiatich bodoch svoj názor na to, prečo by daná osobnosť mala byť podľa neho najväčším Slovákom. Nasledovať bude diskusia, ktorá na stôl položí aj iné ako pozitívne ladené argumenty.

Okrem Jozefa Tisa má Slovensko aj iné kontroverzné osobnosti - v reakciách na hlasovanie sa spomínal najmä Juraj Jánošík a Gustáv Husák - považujete tie výhrady za opodstatnené?

Určite áno. Každá výrazná osobnosť v sebe nesie kontroverziu. Výhrady by mali mať hlavu aj pätu a bude fajn, keď budú kultivované. Na druhú stranu, ak sa udejú veci ako v Lidovkách, kde na veľmi viditeľnom mieste avizovali top desiatku našej ankety výrokom T. G. Masaryka, „základním rysem jeho je primitivnost“ (neotvoril som si to, neviem, či mieril na Štefánika, alebo Hlinku), nám robia promo a sebe aj T. G. M. hanbu.

Neochudobnila (by) sa diskusia o dejinách? Alebo má ostať tá diskusia o negatívnych stránkach slovenských dejín v iných formátoch?

Je škoda, že debata okolo Tisa z nášho diskurzu vypadla. Ak bude anketa úspešná, podľa mňa to prinesie efekt, ktorý Zem spieva priniesla pre folklór. Téma histórie získa v médiách miesto, ktoré doteraz nemala. A debata, ktorá sa teraz uzavrela zákazom, skôr či neskôr prebehne inde.

Ako podobné kontroverzné postavy riešili inde? Nemci, Česi, Rusi, Portugalci...?

Nemci chceli mať v zrkadle pekný obrázok seba samých, takže povyhadzovali fašistov, Honeckera (prečo nie Marxa?) a dostali výsledok, ktorým sa môžu chváliť v každom politicky korektnom priestore. Ale podľa mňa klamali sami sebe. Rusi v priebehu súťaže eliminovali Stalina, ktorý si to mieril k jasnému víťazstvu. Česi sa „museli“ zbaviť Cimrmana, asi nechceli, aby ich dejiny až do takej miery poznačili páni Svěrák a Smoljak.

Takým pomerne zvláštnym paradoxom k „nášmu“ Tisovi je, že odpovede na vaše otázky píšem na helsinskom letisku a taxikár ma sem viezol po triede generála Mannerheima. Je to fínsky vojak, ich hrdina, ubránil Fínsko pred ruským vpádom (tzv. zimná vojna) a viedol ho počas druhej svetovej vojny ako Hitlerov spojenec aj po nej ako fínsky prezident. A ako som povedal, je po ňom pomenovaná trieda v Helsinkách, vyhral anketu Najväčší Fín a je tu všeobecne rešpektovaný. Vyplýva z toho, že Fínsko je národ fašistov? Utrpelo jeho víťazstvom v ankete Fínsko veľkú a nezmazateľnú hanbu? Utrpeli by sme debatou o Jozefovi Tisovi nejakú ujmu my?

Proti doterajšiemu priebehu a podobe ankety odznelo veľa negatívnych reakcií - od zmysluplnosti projektu, tzv. nereprezentatívnosti ankety, cez „podivné“ poradie až po prvojanuárový vraj predražený galavečer - považujete ich za opodstatnené?

Nie, nepovažujem. Sú to také populistické výkriky. Hodnotiť zmysluplnosť projektu v tejto fáze je veľmi predčasné, ešte sme len vyrazili na trať a niekto už má napísané hodnotenie, ako to vyzerá po dorazení do cieľa. Čo sa týka reprezentatívnosti ankety, ak sa do britskej stovky pri ich šialene veľkej svetovej úlohe v dejinách a pri zástupoch britských vedcov, politikov, filozofov a ďalších akademických osobností do ankety do stého miesta umiestnili všetci členovia Beatles okrem Ringa Stara a ešte zopár pekne „prefláknutých“ šoubiznisových postavičiek, znamená to, že bola šou BBC nereprezentatívna? Nie, bola len verným zrkadlom doby. Podivnosť poradia ani nekomentujem, a čo sa týka predraženosti: televízia je drahý špás a cena okolo 700-tisíc eur za štyri malé prenosy, dva veľké galavečery, desať dokumentov a desať televíznych diskusií je absolútne primeraná.

Čím si vysvetľujete ten výrazne negatívny mediálny ohlas?

Každý má svoj motív, nedovolím si paušalizovať. Ale evidentne je tu niekoľko vytočených jednotlivcov a kolektívov, ktorých mrzí, že takúto anketu spustila RTVS a nie oni.

Ako vyhodnocujete sledovanosť projektu?

Famózna. Projekt je koncipovaný ako program pre náročného diváka s množstvom encyklopedických informácií a s minimom show. A s takýmto programom mať okolo 550-tisíc divákov je pre RTVS aj pre mňa extrémny úspech. Navyše, počas programu sledovanosť stúpala a na konci ho sledovalo asi o 85-tisíc divákov viac ako na začiatku. O tomto som pred odvysielaním ani nesníval.

Kedy budete s projektom spokojný? Čo sa vám musí podariť dosiahnuť?

Budem spokojný, ak sa počas vysielania projektu budú v médiách intenzívne preberať historické témy. Témy spojené s našimi dejinami, s našimi osobnosťami. Toto je podstata projektu a cieľ nášho snaženia.

Ako prebiehali konzultácie s BBC ohľadom Tisa a Gombitovej?

BBC je tvorcom formátu a má skúsenosti s jeho odvysielaním už vo viac ako tridsiatich krajinách. Búrlivé debaty a diskusie u nás ich potešili, pokladajú totiž formát primárne za spúšťač verejného záujmu o vlastnú históriu v jednotlivej krajine. Tému tabuizovaných osobností typu Tiso riešili už mnohokrát, paleta riešení, ktoré nám ponúkli, bola široká a my sme si vybrali tú, ktorú sme si vybrali. V prípade Mariky Gombitovej ocenili veľkorysosť a eleganciu jej gesta, chápu, že sila sociálnych sietí je dnes neporovnateľne silnejšia, než bola v čase, keď oni tento formát vymysleli a spustili, a vedia, že hejterské útoky majú vražednú silu. Každopádne, už v ich úvodných debatách pred kúpou formátu zaznelo, že pokladajú za optimálne, ak by sa do top ten nedostali žijúce osobnosti. Vox populi, vox dei. U nás je to inak.

Aké sú vaše limity vo vzťahu k nim?

Sme v partnerskom vzťahu. Oni aj my máme záujem na tom, aby projekt dopadol dobre. Navyše cítim z ich strany veľkú dôveru, od roku 2007 sme pre Markízu kupovali od nich „Strictly come dancing“, dopadlo to nad očakávania a zvykli sme si už na seba. Aspoň ja mám ten pocit.