Niektorí idú ďalej, no nie my. Avengeri sa nevzdávajú ani v novom traileri

Superhrdinovia potrebujú záchranu.

4. feb 2019 o 2:27 Marek Majzon

BRATISLAVA. Záverečná sa nezadržiteľne blíži. Kým väčšinu roka 2018 bolo tajomstvom, ako sa bude volať pokračovanie ságy Avengers, vo februári už poznáme aj dátum premiéry.

Prvý trailer ukazoval osud Iron Mana strateného vo vesmíre či Captaina Americu trúchliaceho nad stratou viacerých priateľov. Nová ukážka ide v príbehu o niečo ďalej.

Nie však míľovými krokmi.

Video láka fanúšikov najmä na odhodlanie, s ktorým sa pozostalí superľudia vrhajú do najväčšej vojny svojich životov. Padne aj veta: "Niektorí sa dokážu povzniesť, no nie my."

Tridsaťsekundovka mala premiéru počas Super Bowlu, vyvrcholenia najväčšej futbalovej ligy v Spojených štátoch amerických.

Novinka Avengers: Endgame nadväzuje na záver vlaňajšieho kinohitu Avengers: Infinity War. V ňom hlavný záporák Thanos lusknutím prstov preriedil počty živých bytostí vo vesmíre o päťdesiat percent.

Výnimkou neboli ani niektorí hrdinovia ako Spider-Man, Dr. Strange či Peter Jason Quill známy ako Star-Lord, veliteľ Strážcov galaxie. Vo finále jednej z najpopulárnejších marveloviek sa tak črtá otázka, či zostávajúci členovia tímu dokážu vrátiť mŕtvych alebo ich aspoň pomstia.

O sile značky Avengers svedčí viacero míľnikov, ktoré v roku 2018 prekonala. Začiatok civilnej vojny medzi dobrom a zlom zarobil po celom svete viac ako dve miliardy amerických dolárov (v prepočte niečo cez 1,7 miliard eur).

Vďaka tomu sa film stal štvrtým najpredávanejším v histórii, pričom mal najvyšší zisk spomedzi všetkých, ktoré mali vlani premiéru.

Zároveň ide o najúspešnejšiu snímku z takzvaného marvelovského kinematografického vesmíru známeho pod skratkou MCU. Okrem toho je aj najlepšie zarábajúcim trhákom so superhrdinovskou tematikou.

Zvyšní Avengers prídu do slovenských kín 25. apríla.