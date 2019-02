Táňa Vilhelmová pre SME: Cítim, keď v hľadisku sedí nezdravý divák. Na jeho mieste vidím fľak

Už v detstve ju poznačilo násilie vo filme.

5. feb 2019 o 18:12 Kristína Kúdelová

Mala len pätnásť rokov, keď dostala úlohu vo filme z druhej svetovej vojny. Hrala dievčatko, ktoré nacista topil v záchode. Násilie zo scény ju úplne vykoľajilo a nechápala, prečo jej celý štáb za to tlieska.

Česká herečka TATIANA VILHELMOVÁ vníma svoju prácu mimoriadne citlivo. Uvedomuje si, že nasáva negatívnu energiu svojich postáva a niekedy aj divákov, ktorí sa na ňu dívajú.

Teraz ju môžeme vidieť vo výbornom seriáli z HBO Terapie. V rozhovore pre SME hovorila o tom, že ona si terapiu robí doma sama. Volá to očisťovanie a robí to radikálne.

Seriál Terapia otvára otázku, ako úprimne sa na seba dokážeme pozrieť, ako úprimne dokážeme veci priznať pred sebou aj pred ostatnými. Akú s tým máte skúsenosť vo svojom okolí? Ide nám to?

"Som dosť otvorený človek, s inými ľuďmi sa rozprávam priamo a očakávam, že takí budú aj oni ku mne.

No učím sa chápať, že nie vždy je to možné. Stretnutie so sebou samým robí mnohým ľuďom problémy. Je im to nepríjemné, nechcú to. Na niektoré veci nie je čas alebo na ne ešte nenastal čas, ešte nedozreli, alebo nie je na ne sila. Učím sa, že pravda môže niekoho bolieť a veľmi, že môže ľudí zastihnúť nepripravených.

Dlho som to nechápala. Nechápala som, prečo mať trináste komnaty."

Ako to, že vy s tým problém nemáte?

"Vždy sa mi to zdalo oveľa ľahšie, ako o niečom nehovoriť, popierať alebo skrývať. V puberte som však aj mala rôzne stavy, vôbec som si neuvedomovala, že nechcem počuť pravdu a je pre mňa pohodlné žiť v ilúzii. Prežila som si aj obdobie, keď som sama klamala.

Myslím si , že aj to je dôležité. Keď si tým neprejdete, vaša duša si tým aj tak bude chcieť prejsť. Psyché si to potrebuje vyskúšať, skôr alebo neskôr, aj keď tým svoje okolie zaskočíte. Nemusíme to silou-mocou odsudzovať, hovoriť, že je to čosi nepekné. Tak to je. Aj to má svoje dôvody, že niekto v istých momentoch nie je nastavený na to, aby sa otvoril.

Aj brnenie občas potrebujeme. Niekedy je to dobrá zbraň, aby nás iný človek nemohol zraniť. Hoci keď sa povie pravda, veľmi veľa problémov sa dá hneď vyriešiť. A niekedy na to stačí aj jedna veta."

Pomohla vám Terapia herecky? Umožnila vám načrieť do nepoznaných vôd?

“ Keď som nakrúcala Operáciu Silver A z obdobia protektorátu, práve som dojčila. Vravela som si: Nechcem platiť všetkých tých terapeutov, čo budú potrebovať moje deti! Ony to so mnou nasávali. „ Táňa Vilhelmová

"Zmyslom mojej postavy bolo ukázať, že aj psychoterapeuti potrebujú duševnú hygienu, očisťovať sa. Inak by si nosili problémy domov. To ovplyvňuje celú rodinu. Ja napríklad mám ten dar, že sa mi ľudia veľa zverujú. Keď majú nejaké problémy, zvyčajne zavolajú mne. Majú pocit, že im pomôžem.

A ja to hneď začnem riešiť - to znamená, že sa do toho ponáram. Na jednej strane je dobré, že im môžem pomôcť, vypočuť si ich alebo poradiť im, ak o to niekto stojí. Ale musím si pritom uvedomiť, že je to ich problém, nie môj. Nemôžem si ho príliš pripúšťať. Inak by som prišla o mnoho energie."

Neposielate ich práve v tých situáciách k terapeutovi?

"Mnohí moji známi navštevujú terapeutov, niektorí sa skôr spoliehajú na liečiteľov. Alebo fyzioterapeutov. Rozmýšľam nad nimi. To predsa musí byť mimoriadne náročné, nasávať energiu niekoho iného. Musia to mať rovnaké ako my."

V seriáli Terapia hrá priateľku hlavnej postavy, terapeuta, ktorého hrá Karel Roden. (zdroj: HBO)

Ako vy herci?

"Áno, pretože my herci do seba nasávame energiu našich postáv. Najmä keď hráme žijúce postavy. Vtedy v nás zanechávajú stopu, dostávajú sa do nášho vedomia aj podvedomia. Preto je dôležité rýchlo z nej po predstavení vyjsť von a vedome si očistiť dušu.

My sa stále len sústreďujeme na to, aby sme sa skvelo do niekoho vtelili, no už málo myslíme na to, aby sme sa 'vytelili'. Na toto som pri Terapii najmä myslela. My herci máme podobnú prácu ako lekári. Keď k niekomu získame sympatie, premýšľame o tom, prečo sa mu v živote dejú veci, aké sa mu dejú.

Ak ešte máte dve deti k tomu, dostávate sa do šialeného kruhu, keby ste sa od toho nejako nedištancovali, zošaleli by ste."

Učí vás niekto tieto mechanizmy? Sú odborníci, čo vám môžu pomôcť?

"Žiaľ, na škole sa to neučí. Učia nás len to, ako sa do niekoho prevteliť."

Čo teda robíte vy?

"Na to treba rituály, treba k nim pristúpiť hneď po predstavení. Lebo to som ešte nespomenula, že na javisku nasávate aj energiu divákov. A nie každý divák je úplne zdravý.