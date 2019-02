Druhýkrát v histórii. Oscary sa museli vzdať tradičného moderátora

Komik Kevin Hart sa sám diskvalifikoval.

6. feb 2019 o 10:04 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vždy to bolo súčasťou hry. Oscary sa skončili a ľudia sa pustili do diskusie, či bol moderátor večera trápny alebo super vtipný. Niekedy to dokonca bolo dôležitejšie ako to, ktorý film vyhral.

Minulý rok oscarový večer moderoval Jimmy Kimmel. Priniesol koláčiky z domu, ktoré rozdával napätým hosťom v publiku a do sály zavolal aj ľudí z ulice.

Patrili sme k tej skupine, čo z neho bola nadšená, organizátori slávnosti však zrejme nemali v úmysle v spolupráci pokračovať.

V Oscaroch nastal chaos

Pred pár mesiacmi oslovili komika Kevina Harta a ten už sa tešil na novú príležitosť, no novinár z Guardianu objavil jeho statusy na twitteri a razom bol z kola von.