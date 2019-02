Za akné môže matkina strava. Legendárny Denník Adriana Mola dostal divadelnú podobu

Prichádza najznámejší pubertiak všetkých čias.

7. feb 2019 o 15:30 TASR, Jana Alexová

BRATISLAVA. Vždy vtipne a trefne okomentoval svet okolo seba. Možno aj preto sa stal známym po celom svete. Najznámejší pubertiak všetkých čias Adrian Mole prichádza do divadla Ludus pre deti a mládež.

Divadelnú adaptáciu bestselleru britskej autorky Sue Towsendovej Tajný denník Adriana Mola uvádza Ludus s podtitulom Prvých 14 rokov je najťažších.

Premiéru má vo štvrtok 7. februára v Štúdiu L+S.

Dávid Hartl ako Adrian Mole

Tajný denník Adriana Mola v divadle Ludus režíruje Michael Vyskočáni. Do hlavnej úlohy obsadil Dávida Hartla. Diváci ho môžu poznať z filmu Únos, ale aj z Trhliny, ktorá je sa aktuálne dá vidieť v kinách.

Hartl hrá aj v očakávanom filme Ostrým nožom. Herec má síce pubertu už dávno za sebou, no pre jeho mladý vzhľad mu túto postavu diváci zrejme uveria.

"Je to kultová punkáčina, ktorú poznám aj ja, a to som sa narodil v roku 1993. Je to môjmu srdcu blízke, preto som sa na to veľmi tešil," povedal pre TASR Hartl na margo podľa neho veľmi náročnej postavy.

"Je to denníková forma inscenácie, čiže na začiatku v prvej minúte otvorím ústa a zatvorím ich až v poslednej minúte. Divákom veľmi držím palce, aby to vydržali a mali pevné nervy. Textový rozsah je enormný, ale naozaj si to užívam," prezradil herec s úsmevom.