Kiska po premiére filmu Ostrým nožom: Niektorí ľudia už dôveru nikdy nezískajú

BRATISLAVA. Premiéru má za sebou ďalší slovenský film, je ním dráma Ostrým nožom režiséra Teodora Kuhna.

Snímka inšpirovaná vraždou Daniela Tupého z novembra 2005 vykresľuje príbeh otca brutálne zavraždeného chlapca, ktorý sa napriek veľkému úsiliu nevie dovolať spravodlivosti zo strany vyšetrovateľov a súdu.

Z útoku na jeho nebohého syna sú síce na začiatku obvinení štyria páchatelia, no pre chybné rozhodnutie sudkyne sa zakrátko dostanú na slobodu.

Otec odhodlaný odhaliť pravdu sa preto púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou.

Máme tri ťažké historické momenty

Na slávnostnej premiére sa popri tvorcoch filmu a hereckej delegácii zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

"Veľa hovoríme o tom, že potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v náš štát, v

spravodlivosť. Niektorí ľudia už asi túto dôveru nezískajú nikdy.

Z filmu Ostrým nožom.

Toto je príbeh o arogancii štátnej moci, jej zneužívaní, o tom, čo všetko sa udialo, aby sa zabránilo vyšetreniu vraždy. Je to čosi strašné," povedal.

"Máme tri také historicky ťažké momenty - Remiáš, Daniel Tupý a teraz je to Janko

Kuciak a Martina Kušnírová. Ja verím, že sa veci pohnú, že sa pohne teraz to, na čo tak všetci čakáme, že budeme mať výsledky a začneme vracať dôveru v štát, musíme to spraviť.

Ak sa veci nebudú vyšetrovať a nedotiahnu do konca, extrémizmus a zlo budú v našej spoločnosti rásť."

Prezident Kiska vidí nádej v minuloročných protestoch, hovorí, že by sme v nich mali pokračovať.

Režisér Teodor Kuhn chcel filmom rozpovedať príbeh, ktorý je podľa neho pre slovenskú spoločnosť symptomatický.

"Stane sa nejaká náhodná vec, ktorá by v bežnej, zdravej spoločnosti bola

tragédiou a bola by vyšetrená, ale na Slovensku, ktoré má veľmi špecifické právne a spoločenské prostredie, dajme tomu prehnité, to ide do zabudnutia," vraví.

"Namiesto toho, aby sa rodina zavraždeného chlapca dočkala spravodlivosti, šliapu jej po krku a štát sa im dodnes smeje do tváre."