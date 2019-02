Poznanie, za ktoré zaplatíte životom niekoľkokrát. Zo seriálu Ruská bábika bude megahit

Vnímajte, čo sa vám snaží život povedať.

7. feb 2019 o 17:07 Marek Majzon

Ste na oslave svojich tridsiatych šiestych narodenín. Skrývate sa na záchode, v zrkadle skúmate svoj výzor. Niekto sa snaží dobyť dovnútra.

V kuchyni prehodíte dialóg o kríze stredného veku s priateľkou, ktorá ódu na váš život zorganizovala.

Popri džointe škrtnutom kokaínom alebo ketamínom (kto to má spoznať, všakže?) prezradíte, že vašou najväčšou novinkou v živote je opäť nezvestný kocúr.

Na party by ste mali poznať každého, ale predsa sa zoznámite s arogantným filozofom, ktorého dostanete do postele. Niekde medzitým spotrebujete škatuľku cigariet, takže sa po sexe vyberiete do večierky za ďalšou.

Noc je ešte mladá. Trúbenie. Práve vás zabil taxík.

Jeden nekončiaci sa žúr

Potom sa zobudíte. Ste na oslave svojich tridsiatych šiestych narodenín. Skrývate sa na záchode...

Takto vyzerá každý deň Nadie Vulvokovej, hlavnej predstaviteľky novej netflixovky Russian Doll. Dizajnérka počítačových hier je z vlastnej smrti síce zakaždým zhrozená, no jej sklony k sebadeštrukcii naznačujú, že o ďalší život nestojí.

Zas a znova ho musí prežívať a na konci dňa zase zomierať. Je v rovnakej slučke ako Bill Murray vo filme Na Hromnice z roku 1993.