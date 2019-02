Los tres amigos: traja kamaráti z Mexika už pár rokov vládnu Oscarom. Doplatí na to Roma?

Americké ceny sú kalkul.

13. feb 2019 o 18:40 Kristína Kúdelová

Los Tres Amigos. Traja kamaráti, ktorí vyrastali v Mexiku a ich jazykom bola španielčina. Traja chlapci, ktorí sa zaľúbili do filmového umenia a vyrástli z nich režiséri.

Prečítajte si tiež: Hodnotíme šance kandidátov na Oscara. Očakávaný favorit má zrazu ťažkého súpera

Traja filmári, ktorí ovládli súčasnú kinematografiu a v americkom svete biznisu si už vytvorili svoju enklávu.

Radia sa, hovoria jeden o druhom v rozhovoroch pre veľké médiá, chodia si navzájom na premiéry, prosto, intrigujú.

To sú Guillermo del Toro, Alejandro G. Iňárritu a Alfonso Cuarón.

Ten posledný z nich je práve súčasťou veľkej hádanky, kto tento rok získa Oscara.

Nakrútil krásny komorný film Roma o súdržnosti v ťažkých časoch a v súboji o priazeň americkej akadémie môže poraziť aj náročnejšiu a takmer vo všetkých smeroch dokonalú produkciu s veľkými hereckými menami - historickú drámu Favoritka.

Nikto by sa nečudoval, málokto by asi namietal. Problémom je, že by potom pomaly museli americké Oscary vyhlásiť za mexickú slávnosť.