Získala Grammy, aj keď ju nikto nepozná. Moja hudba nemá meno ani tvár, hovorí H.E.R.

Vďaka nevýhre v súťaži vyzrela.

14. feb 2019 o 16:33 Marek Majzon

"V prvom rade chcem povedať, že toto je neuveriteľné. V druhom rade, nie je to album, ale EP!" so smiechom opravila H.E.R. Akadémiu nahrávacích umení a vied.

Dostala v nedeľu Grammy za najlepší album v žánri R&B. Dvadsaťjedenročnú speváčku ocenili aj za výkon v Best Part, duete s Danielom Caesarom.

Spomínaná nahrávka je v skutočnosti kompilátom H.E.R. Volume 1 a H.E.R. Volume 2. Sú to EP albumy, ktoré vznikli pred dvoma až troma rokmi.

Patrí medzi najmladších interpretov, pri ktorých akadémia spozornela.

Vody hudobného priemyslu pritom okúsila ešte v detstve. Ako dvanásťročná sa zúčastnila na speváckej talentovej súťaži Next BIG Thing rádia Disney.

Princíp spočíval v tom, že každé dva týždne proti sebe spievali dvaja interpreti. Poslucháči mohli nakoniec hlasovaním rozhodnúť, koho chcú v súťaži nechať.

Mladučká Gabriella Wilson vtedy nevyhrala.

Hoci si pamätá, že to bolo všetko, čo v živote chcela, časom sa ukázalo, ako na tom úplne nezáležalo.

Nahrávaciu zmluvu podpísala už o dva roky neskôr s vydavateľstvom RCA Records. Zastrešuje ďalšie predstaviteľky novej vlny R&B ako Nao či SZA.

Prvý singel sa volal Something to Prove. V texte spieva o chlapcovi, ktorý má čo dokazovať, no v skutočnosti to znie akoby sama cítila tlak z potreby potvrdzovania, že na to má.

Pravdepodobne si to uvedomila aj sama, pretože viac hudobného materiálu neponúkla. Na niekoľko mesiacov sa Gabriela Wilson stiahla z pozornosti médií, aby dala priestor H.E.R.

Éra anticelebrít

Pseudonym pochádza zo skratky pre Having Everything Revealed (z angl. všetko je odhalené). Je to paradox, pretože dlho si nikto nespájal zrelý anonymný projekt s niekdajšou detskou hviezdičkou.