Ľadové kráľovstvo je späť, trailer k pokračovaniu zlomil rekord

Ľadové kráľovstvo 2 má termín premiéry.

15. feb 2019 o 10:06 Jana Alexová

BRATISLAVA. Po šiestich rokoch sa fanúšikovia Elsy a Olafa dočkajú pokračovania úspešného animovaného príbehu Frozen, v slovenčine známeho ako Ľadové kráľovstvo.

Walt Disney Animation Studios zverejnil oficiálny trailer druhej časti.

A o tom, že sa ho už malí či veľkí po celom svete nevedia dočkať, svedčí aj fakt, že za dvadsaťštyri hodín od zverejnenia mal trailer viac ako 116 miliónov zhliadnutí.

Týmto číslom Ľadové kráľovstvo 2 dosiahlo nový rekord medzi trailermi na animované snímky.

Predchádzajúcim držiteľom rekordu bol trailer k snímke Rodinka úžasných 2. Ten si za prvých 24 hodín ľudia pozreli viac ako 113-miliónovkrát.

Pôvodné Ľadové kráľovstvo z roku 2013 si našlo množstvo fanúšikov. Snímka získala dva Oscary - za najlepší animovaný film a za najlepšiu pieseň "Let It Go". Zarobila viac ako miliardu dolárov.

V druhom pokračovaní príbehu Ľadové kráľovstvo sa Elsa stretne so svojou sestrou Annou a priateľom Krištofom, aby sa spolu so sobom Svenom a snehuliakom Olafom vybrali za ďalším dobrodružstvom.

Akým? To sa dozviete v kinách od 21. novembra 2019.