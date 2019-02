Chcú rozdať Oscary počas reklamných prestávok. Filmový svet sa búri

Masky nie sú menej ako herci.

15. feb 2019 o 13:04 Jana Alexová

BRATISLAVA. Zdá sa, že okolo tohtoročného udeľovania Oscarov je čoraz horúcejšie, a to do oscarovej noci ostáva ešte viac ako týždeň. Môžeme len hádať, čo sa do 24. februára ešte udeje.

Tentoraz sa to však nezamotáva v zmysle, kto má akú šancu získať prestížnu sošku.

Najnovšie sa Americká akadémia filmových umení a vied rozhodla, že štyri kategórie zo všetkých dvadsiatich štyroch vyhlási počas reklamných prestávok.

A toto rozhodnutie je pre americkú filmovú obec neprijateľné, ponižujúce a neakceptovateľné. Také sú reakcie.

Veď prečo by masky mali byť menej dôležité ako herečka v hlavnej úlohe, ktorá vďaka nim vyzerá tak úžasne?

Proti sú Brad Pitt aj Martin Scorsese

Prezident Americkej akadémie John Bailey tento týždeň vypracoval podrobný plán, ako bude slávnostný večer odovzdávania prestížnych sošiek vyzerať.

Udeľovanie cien v štyroch kategóriách - za najlepšiu kameru, najlepší filmový strih, najlepší krátky hraný film a najlepšie masky - naplánoval na reklamné prestávky. Pôvodne to malo byť až šesť kategórií, nakoniec ostali len štyri.

Rozhodnutie okamžite vyvolalo množstvo negatívnych reakcií a kritiky. Niektorí tvrdia, že to dehonestuje filmárske profesie, ktoré však pre vznik filmu nie sú o nič menej dôležité ako ostatné.

Veľké filmové osobnosti sa preto rozhodli akadémii poslať otvorený list, v ktorom vyjadrujú svoj nesúhlas a žiadajú, aby toto rozhodnutie zrušila.