Na Berlinale sa bučalo. Vášne rozvíril španielsky film o lesbách

Netflix opäť miešal kartami.

15. feb 2019 o 15:14 Miloš Ščepka

BERLÍN. Chiwetel Ejiofor sa po Jonahovi Hillovi stal ďalším slávnym hercom, ktorý v Berlíne predstavil svoj režijný debut. Jeho netflixová dráma The Boy Who Harnessed the Wind mala svetovú premiéru v prehliadke Berlinale Special Gala.

Odohráva sa v africkom štáte Malawi (Britská stredná Afrika). Trinásťročný školák William s celou rodinou bojuje proti hladomoru spôsobenému globálnymi klimatickými zmenami.

V Hollywoode pôsobiaci Londýnčan s nigérijskými koreňmi nakrúcal podľa rovnomenného autobiografického románu Williama Kamkwambu. Stvárnil chlapcovho otca.

"Myslím si, že dvadsať rokov účinkovania vo filmoch s rôznymi režisérmi, je dobrá škola. Vidíte, ako veci majú fungovať, ako fungujú, ale aj ako zlyhávajú. Aj neúspechmi sa človek učí," poznamenal formou klišé.

Problémom nie sú lesby

Napätie a bučanie sprevádzalo premiéru súťažnej snímky Elisa y Marcela. Španielska režisérka Isabel Coixet spracovala skutočný škandál do čiernobieleho filmu s retronádychom.

V roku 1901 sa žena prezlečená za muža zosobášila so svojou milenkou.