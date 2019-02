Odsúdil kňazov, ďakoval Bohu. Vyhlásili víťazov filmového festivalu v Berlíne

CENY 69. MFF BERLINALE

Medzinárodná porota: Juliette Binoche (predsedníčka), Justin Chang (USA), Sandra Hüller (Nemecko), Sebastián Lelio (Čile), Rajendra Roy (USA) a Trudie Styler (United Kingdom).

ZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ FILM (ocenenie pre producenta filmu)

Synonymes, réžia Nadav Lapid, Francúzsko – Izrael – Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ – GRAND PRIX POROTY

Grâce à Dieu (By the Grace of God), réžia François Ozon, Francúzsko – Belgicko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ – CENA ALFREDA BAUERA

za hraný film, ktorý odkrýva nové perspektívy filmového umenia

Systemsprenger (System Crasher), réžia Nora Fingscheidt, Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠIU RÉŽIU

Ich war zuhause, aber (I Was at Home, But), réžia Angela Schanelec, Nemecko – Srbsko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON

Yong Mei za Di jiu tian chang (So Long, My Son), réžia Wang Xiaoshuai, Čína

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON

Wang Jingchun za Di jiu tian chang (So Long, My Son), réžia Wang Xiaoshuai, Čína

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ SCENÁR

Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi a Roberto Saviano za La paranza dei bambini (Piranhas), réžia Claudio Giovannesi, Taliansko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MIMORIADNY UMELECKÝ POČIN

v kategóriách kamera, strih, hudba, kostýmy alebo výprava

Rasmus Videbæk za kameru v Ut og stjæle hester (Out Stealing Horses), réžia Hans Petter Moland, Nórsko – Švédsko – Dánsko

CENA ZA NAJLEPŠÍ FILMOVÝ DEBUT

Oray, réžia Mehmet Akif Büyükatalay, Nemecko (film uviedla prehliadka Perspektive Deutsches Kino)

GLASHÜTTE ORIGINAL DOCUMENTARY AWARD

dotovaná sumou 50 000 eur

Talking About Trees, réžia Suhaib Gasmelbari, Francúzsko – Sudán – Nemecko – Čad – Katar

ZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ KRÁTKY FILM

Umbra, réžia Florian Fischer a Johannes Krell, Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA KRÁTKY FILM

Blue Boy, réžia Manuel Abramovich, Argentína – Nemecko

ČESTNÝ ZLATÝ MEDVEĎ

za celoživotný umelecký prínos

Charlotte Ramplingová

BERLINALE KAMERA

za prínos berlínskemu filmovému festivalu

Agnes Varda, Sandra Schulberg, Wieland Speck, Herrmann Zschoche

CENA POROTY LGBT TEDDY AWARD

Breve historia del planeta verde (Brief Story from the Green Planet), réžia Santiago Loza, Argentína – Nemecko – Brazília – Španielsko

KRIŠTÁĽOVÝ MEDVEĎ za najlepší film prehliadky Generations

Une colonie (A Colony), réžia Geneviève Dulude-De Celles, Kanada