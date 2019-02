Ešte ma neodsúdili, vďaka bohu. Kňaz žaluje film o procese s pedofíliou v cirkvi

Ozonov film práve ocenili na Berlinale.

18. feb 2019 o 12:11 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Výborná správa pre francúzsku kinematografiu, zlá správa pre arcidiecézu v Lyone. Na festivale v Berlíne dostal Grand Prix film o veľkej revolte proti miestnej katolíckej cirkvi, volá sa Grace à Dieu. Vďaka Bohu.

Ak ho kňazi nezablokujú, o čo sa práve pokúšajú, mohol by vo Francúzsku spôsobiť revolúciu.

Tak aspoň médiá hodnotia dôsledky nezvyčajného rozhodnutia režiséra Françoisa Ozona. Vo svojom hranom filme, ktorý vychádza zo skutočných udalostí, pomenil mená obetí sexuálneho zneužívania – ale nezmenil mená obžalovaných predstaviteľov cirkvi.

Niet na to paragraf

Stávalo sa to každú nedeľu po omši. Kňaz Bernard Preynat si vzal jedného chlapca so sebou do sakristie. Pohladil ho. Pobozkal. A chcel viac.