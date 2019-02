Madonna a spievajúci plod. Massive Attack sa vracajú k albumu, pre ktorý sa rozpadli

Nahrávka Mezzanine oslavuje 21 rokov.

18. feb 2019 o 12:53 Marek Majzon

BRATISLAVA. „Je to zaťažené viacerými zlými spomienkami. Bol to odklon od toho, čím sme zvykli byť. Asi preto to tak bolí,“ spomína Grant Marshall zo skupiny Massive Attack pre britský denník Guardian.

Rozpráva o histórii albumu Mezzanine z apríla 1998, najúspešnejšej nahrávky britského elektronického tria.

Počas tvorby sa Marshall, Robert Del Naja a Andrew Vowles takmer rozpadli. Opus však dokončili a tretí menovaný sa oddelil až neskôr.

Keď prešlo dvadsať rokov, zostávajúci členovia pripravili koncert.

Madonna v maternici

Za všetko môže nezhoda na tom, kto mal byť hlasom spievajúceho plodu v maternici v kultovom klipe k piesni Teardrop. Singel s čembalovým riffom sa neskôr, okrem iného, stal úvodnou znelkou k seriálu Dr. House.

Vowles pretláčal Madonnu, demonahrávku jej poslal potajomky. Surovina sa Kráľovnej popu zapáčila a na spolupráci nástojila.

Už v roku 1995 spoločne prerobili I Want You od Marvina Gayea.

Del Naja aj Marshall sa na neautorizovaný krok nahnevali. Mysleli si, že do skladby sa viac hodí Elizabeth Fraser zo škótskej rockovej kapely Cocteau Twins.

Svojho spoluhráča prehlasovali, čím nepriamo docielili jeho odchod.

Veľa spravilo aj to, že Del Naja chcel od začiatku iný prístup k albumu. Viac sa chcel inšpirovať svojimi tínedžerskými idolmi a odkloniť sa od urban soulu predošlej nahrávky.

„Blue Lines sme postavili na našej kolektívnej minulosti. Kultúrne aj hudobne to bol veľký spoločný špás.

S druhým albumom sme sa stali niekým, takže sme mali akúsi rutinu. Cítil som, že pri Mezzanine sa týchto procedúr musíme zbaviť a pravidlá sa musia zmeniť,“ povedal Del Naja s odstupom času.

Napriek riziku Mezzanine debutoval v britskom rebríčku predajnosti na prvom mieste, pričom o päť mesiacov od vydania sa stal platinovým.

Produkcia od Neila Davidgea a kapely Massive Attack mala nádych melancholického trip-hopu a elektroniky. Poskytla aj single Risingson, Angel a Inertia Creeps.

Dnes s touto kombináciou brázdia domáce haly. Snažia sa robiť veci opačne – nerobia promo albumu, ale vzdávajú hold.

Massive Attack vznikli v roku 1988,

pochádzajú z Bristolu, Veľkej Británie,

aktuálnu zostavu tvoria Robert Del Naja a Grant Marshall,

vydali päť štúdiových albumo: Blue Lines (1991), Protection (1994), Mezzanine (1998), 100th Window (2003), Heligoland (2010).

Spoločne s uznávaným dokumentaristom Adamom Curtisom ponúkajú pohľad do svojho sveta.

Za celý čas nepovedia ani slovo. Zámerom nie je potešiť, ale provokovať.

„Koncerty sa v dnešnej dobe stali šablónovitými. A nie len koncerty, ale celá kultúra – to je výzva.

Musíte nájsť iný obraz, aby sa ľudia zase začali pozerať. Cieľom je ukázať, ako sme za dvadsať rokov prepadli veľmi statickému a opakujúcemu sa svetu.

Obklopuje nás stále tými istými obrazmi, ktoré nám bránia skutočne sa pozerať. Obrazy sme vyberali starostlivo. Museli byť silné,“ tvrdí Curtis.