Budú mať dôvod zahrať We Are The Champions? Skupina Queen vystúpi na Oscaroch

Film Bohemian Rhapsody má päť nominácií.

19. feb 2019 o 14:26 Jana Alexová

Adam Lambert s Brianom Mayom na koncerte v Brazílii.(Zdroj: SITA/AP)