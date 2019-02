Namiesto Ariandy Grande radšej The Beatles. Mladí ľudia preferujú starú hudbu

Mileniáli počúvajú retro na Spotify.

20. feb 2019 o 16:25 Marek Majzon

The Beatles sú poprednými miláčikmi mileniálov.

BRATISLAVA, NEW YORK - Mladí ľudia sú v obraze o životoch novoobjavených popových hviezdičiek. Do veľkej miery to však nie je z ich vlastnej vôle, ale pričinením hudobných dramaturgov.

Podľa štúdie New York University si totiž sami hľadajú nové skladby len minimálne. Pred novými Arianami Grande či Drakemi utekajú na Spotify, kde počúvajú hudbu z minulých dekád.

Vedci skúmali 643 mladých poslucháčov, osemdesiatosem percent bolo vo veku osemnásť až dvadsaťpäť rokov. Respondentov v sprievodných dokumentoch kolektívne pomenovali mileniálmi.

Buď boli študentmi New York University, ktorých motivoval zisk študijných kreditov navyše, alebo obyvatelia širšieho centra New Yorku. Tí mali dostať desať dolárov (takmer deväť eur) za hodinu svojho času.