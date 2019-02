V Londýne odovzdávali ceny Brit Awards 2019, dominovali The 1975 a DJ Harris

Najlepším britským hudobníkom sa stal George Ezra.

21. feb 2019 o 7:01 ČTK

Štvorica The 1975 sa stala najlepšou skupinou roka.(Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN. Britské hudobné ceny Brit Awards ovládla v stredu večer kapela The 1975 a DJ Calvin Harris, ktorí získali po dvoch oceneniach.

Na druhej strane, v zmiešaných kategóriách príliš neuspeli ženy, ktoré vládli nomináciám.

Z dvojice Dua Lipa a Anne-Marie, ktoré mali po štyri nominácie, premenila na cenu jedinú z nich speváčka Dua Lipa.

The 1975 ako skupina roka

Pop-rocková manchesterská štvorica The 1975 sa stala najlepšou skupinou roka a jej album A Brief Inquiry into Online Relationships bol vyhlásený albumom roka.

Harris si zase odniesol titul najlepšieho producenta a jeho spolupráca s Dua Lipa na piesni One Kiss im vyniesla cenu za najlepší singel.

Najlepším britským hudobníkom sa stal George Ezra a hudobníčkou Jorjou Smithovou, objavom roka potom spevák a skladateľ Tom Walker.

Brit Awards organizuje profesijné hudobné združenie British Phonographic Industry. Väčšina víťazov je vyberaná hlasovaním viac ako tisícky členov združenia, vrátane zástupcov nahrávacích spoločností, tlače, obchodníkov s hudobninami, producentov, diskdžokejov a sponzorov.

Ženy mali viac nominácií než muži

Tento rok sa ešte len druhýkrát za štyri desiatky rokov existencie cien stalo, aby mali ženy viac nominácií než muži. Medzi nositeľmi cien však tradične figuruje viac mužov.

Ako obvykle udelilo združenie ceny i zahraničným umelcom. Najlepším nebritským spevákom sa stal raper Drake, speváčkou Ariana Grandeová a skupinou The Carters. Zahraniční umelci sa však večera nezúčastnili a pozdravili divákov iba prostredníctvom videa.

Výnimkou bola americká speváčka Pink, ktorá si prevzala cenu za mimoriadny prínos hudbe. Okrem nej sa predviedol na pódiu napríklad herec Hugh Jackman, ktorý zaspieval pieseň z muzikálu Najväčší showman.

Sošky vyrobili v Česku

Krištáľové sošky pre víťazov vyrobili tento rok sklári spoločnosti LASVIT v Lindave na Českolipsku, ktorých oslovili organizátori súťaže.

"Na výrobe sošky sme sa podieľali prvýkrát. Dizajn sa mení každý rok a vždy je navrhovaný poprednými tvorcami v oblasti architektúry a dizajnu," povedala ČTK hovorkyňa spoločnosti Jitka Plchová.

Jedinečnú podobu vytvoril tohtoročným soškám obyčajný zemiak. Keď sa vhodí do roztaveného ​​skla, zhorí a v sklovine zostanú bublinky.

"Táto technika sa používa v sklárňach po stáročia. Len vďaka nej je teraz každá trofej Brit Awards 2019 jedinečná," doplnil riaditeľ britskej pobočky LASVIT Roman Žiacky.

Na podobe sošky spolupracoval aj slávny architekt David Adjaye. S výrobou trofejí a cien má LASVIT bohaté skúsenosti. Pripravuje ich pre cyklistické preteky Tour de France alebo pre tenisový turnaj Mubadala v Abú Zabí.

Sklári v Lindave vyrábajú aj výročné Ceny Thálie, vyrábali aj filmové ceny Český lev.