Galavečer ako z učebnice. Brit Awards by mohli ísť Američanom príkladom

Odovzdávanie cien malo všetko.

21. feb 2019 o 14:50 Marek Majzon

BRATISLAVA. Už sa zdá, že rozdávanie cien nemá v poslednom čase konca. Faktom je, že vrcholí sezóna galavečerov, na ktorých sa vyhodnocuje to najlepšie z minulého roka v zábavnom a umeleckom priemysle.

Preto sme už od januára čelili americkým Zlatým glóbusom a neskôr cenám britského filmového priemyslu.

Máme za sebou aj najdôležitejšiu noc hudby, keď sa odovzdávali ceny Grammy či uplynulé rozdávanie trofejí pre tých najlepších z britského éteru.

Nebojte sa, finiš je blízko. V nedeľu sú Oscary.

Treba však poznamenať, že pri sledovaní doterajších nablýskaných odovzdávačiek nebolo veľa zábavy.

Všetko má svoj priestor

Všade rezonuje krik o rovnoprávnosti žien a mužov alebo nadávky na Donalda Trumpa (podľa lokalizácie možno zameniť za invektívy proti brexitu).

Akosi sa zabúda na to dôležité - že sa ľudia zišli, aby oslavovali seriály, filmy, hudbu, divadlo alebo aj televíznu zábavu.

Samozrejme, kde inde by mal umelec prízvukovať svoje názory, ak nie pri preberaní svojej možno poslednej ceny v kariére. Povestných pätnásť minút slávy treba spracovať umne.

Víťazi Brit Awards 2019 Najlepšia britská skupina: The 1975

The 1975 Najlepší britský itnerpret: George Ezra

George Ezra Najlepšia britská interpretka: Jorja Smith

Jorja Smith Najlepšia medzinárodná skupina: The Carters

The Carters Najlepší medzinárodný interpret: Drake

Drake Najlepšia medzinárodná interpretka: Ariana Grande

Ariana Grande Skokan roka: Tom Walker

Tom Walker Cena kritikov: Sam Fender

Sam Fender Globálny úspech: Ed Sheeran

Ed Sheeran Najlepšie britské video: Little Mix ft. Nicki Minaj - Woman Like Me

Little Mix ft. Nicki Minaj - Woman Like Me Najlepší britský singel: Calvin Harris ft. Dua Lipa - One Kiss

Calvin Harris ft. Dua Lipa - One Kiss Najlepší britský album: The 1975 - A Brief Inquiry into Online Relationships

The 1975 - A Brief Inquiry into Online Relationships Najvýraznejší prínos do sveta hudby: Pink

Ak sa doteraz nevyhradil proti polarizujúcim témam, má na to dokonalý priestor. Všetky oči a uši sú na ňom.

Aby sme sa nechápali zle, sú to témy, ktoré si zaslúžia pozornosť.

Nie uzurpovať deväťdesiat percent vysielacieho času zábavným programom, ktoré beztak bojovali so svojím prídavným menom.

Stredajšie Brit Awards akoby povstali z popola práve na tomto základe. V londýnskej O2 Arene boli priamo pomenované iba dve narážky na nepomer spoločnosti vo vzťahu k mužom a ženám.

Matt Healy zo skupiny The 1975, víťaza kategórie Najlepšia britská skupina, citoval z eseje novinárky Laury Snapesovej o mizogýnoch.

Moderátorka prvého kanála verejnoprávnej BBC Annie Mac zas len zvýraznila, že v roku 2019 majú ženy aj muži vyrovnané nominácie.

Nepriamo sa svojsky k rovnakým právam pohlaví postavil excentrický herec Jared Leto. Držiteľ Oscara vyhlasoval cenu za najlepší album uplynulého roka s krištáľovým náhrdelníkom na krku.

Spoločenské témy sa odkrútili. Na odovzdávaní hudobných cien mohla prísť do popredia, "paradoxne", hudba.

Veľký britský žúr

Večer moderovaný britským komikom Jackom Whitehallom nemal chybu. Jeho humor je charakteristický ľahkou drzosťou, no srdečnosťou, navyše je schopný si zo seba vystreliť.

Pri uvítaní Natalie Dormerovej, herečky z Hry o tróny, povedal, že v celom seriáli sú bratovraždy, incest, veľa krvi a zrady, no aj tak je najhoršou scénou tá s Edom Sheeranom.

Prečítajte si tiež: Prekáža mu toxická mužnosť, spieva o nej. Kto je najväčší talent britskej hudby?

Na rad prišla aj balada Jorje Smith. Skladbu Don´t Watch Me Cry uviedol slovami: "Toto hovorím vždy po sexe."

Otváracie vystúpenie zastrešil Hugh Jackman s titulkou z filmu Najväčší showman, z čoho bola O2 Arena ohúrená.

Za väčšiu pozornosť však stála najmä superskupina Calvina Harrisa s umelcami, ktorí mu sekundovali pri posledných singloch. Na pódiu sa tak vystriedali Rag´n´Bone Man, Sam Smith a Dua Lipa.

Vystúpili tiež The 1975, Little Mix s raperkou Ms. Banks a George Ezra.

Neprítomnosť sa netrestá

Fanúšik nikdy nemohol mäť väčší pocit transparentnosti z takejto pompéznej udalosti.

Začať možno tým, že kedysi hudobná stanica MTV poňala odovzdávanie svojich cien v poslednom čase iba ako darček za účasť. To znamená, že ak bol interpret ochotný prísť a na dôvažok ešte aj zahrať publiku, premenil nomináciu na istú výhru.

Organizátori Brit Awards poslali takéto špekulácie rovno k vode. Možno sa tak stalo konšteláciou hviezd alebo nešťastnou náhodou, no ceny pre zahraničných umelcov odovzdali bez pátosu, iba v dokrútkach.

Najlepšou skupinou sa stali manželia Beyoncé Knowles-Carter a Jay-Z Carter, spoločne vystupujúci ako The Carters. Medzi zahraničnými mužskými umelcami exceloval Drake, ženy reprezentovala Ariana Grande.

Nikomu by asi nenapadlo spochybňovať výsledky, veď aj tak neprišiel ani jeden. Ak by bola pre porotu predlohou MTV, Drake by bol nešťastný možno doteraz. Medzi britskú hudobnú smotánku ešte nikdy neprišiel.

Pôsobivým bol aj odličovací workshop od Jess Glynnovej a H.E.R priamo na pódiu. V skladbe Thursday spievajú o tom, ako už nechcú nosiť mejkap, pretože si myslia, že sú krásne aj bez neho.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qCRfFDi_8Io

Za novinárov a za ľudí

Celé podujatie s maximálnou dĺžkou trvania dve hodiny ovládla v závere americká speváčka Pink.

Čerstvá držiteľka Brit Award za výrazný prínos do hudby ponúkla trinásťminútové vystúpenie sprevádzané otáznikmi typu: Prečo nemohla vystupovať na Super Bowle namiesto Maroon 5?

Svoju hudobnú zmes odštartovala zo zákulisia premiérou nového singla Walk Me Home z aprílovej štúdiovky Hurts 2B Human. Nadviazala ústrednou skladbou Just Like Fire z Alice v krajine zázrakov: Za zrkadlom.

Keď sa prisunula ku gospelovému speváckemu zboru, aby predviedla duet Just Give Me A Reason, potrebovala speváka, ktorý by nahradil pôvodného spoluautora Nata Ruessa z kapely .fun.

Úlohy sa zhostil Dan Smith z Bastille, ale tak zle, že s nasledujúcimi skladbami Try či What About Us prišla úľava. Vo finále už mala spolu s tanečníkmi oblečené šaty s novinovým vzorom.

"Jedným z dôvodov, prečo som úspešná, je, že sa celý život obklopujem ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja," povedala Pink pri ďakovnej reči. Inšpirovať by tým mohla minimálne tvorcov Grammy Awards.