Kto vyhrá Oscara a kto by ho vyhrať mal? Pozrite si predpovede SME

Aspoň jeden favorit odíde bez cien.

21. feb 2019 o 14:31 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Taký chaos pred Oscarmi možno ešte nikdy nebol. Organizátori televízneho prenosu experimentujú s pravidlami, rušia, odvolávajú a znovu nariaďujú, čo už raz zrušili.

To by pomaly prekrylo to, že o Oscara sa tento rok uchádzajú viaceré výborné filmy a že súboj medzi nimi je veľmi napínavý a ich šance sa dajú len tesne odlíšiť.

Nie vždy je hlasovanie členov americkej filmovej akadémie logické, a nie vždy víťazí ten, kto má najviac nominácií. Stáva sa dokonca, že favorit odíde bez jedinej ceny.

Kto teda vyhrá Oscara a kto by ho vyhrať mal? Takto to v tých hlavných kategóriách tento rok vidíme my:

Najlepší herec

Vyhrá: Rami Malek za film Bohemian Rhapsody

História nám už viackrát ukázala, že členovia americkej akadémie majú radi biografické úlohy. Herec sa predvádza, ako vie vystihnúť alebo napodobniť skutočnú postavu, a diváci sú unesení.

Preto má tento rok najväčšie šance na víťazstvo Rami Malek, ktorý hrá Freddieho Mercuryho vo filme Bohemian Rhapsody. Hoci k speváckemu výkonu mu musela pomôcť technika, to, čo v hudobných pasážach počujete, nie je len jeho hlas.

K predpovedi, že Malek odíde s cenou, prispieva aj veľký úspech Bohemian Rhapsody v kinách, na lístkoch sa vyzbieralo 850 miliónov dolárov. Pre Oscary je výhodné, keď si v priamom prenose sochu preberie niekto, koho ľudia poznajú. Inak by ďalší rok nemuseli pozerať.

Tradične skvelý výkon v úlohe skutočne žijúcej postavy podal aj Christian Bale. Lenže povedal, že pri zosobnení bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho mu pomáhal satan. A to sa konzervatívnym členom americkej akadémie nemusí páčiť.

Mal by vyhrať: Bradley Cooper za film Zrodila sa hviezda

Herec a veľký fanúšik Neila Younga sa stal prvýkrát režisérom. Vybral si klasický príbeh: jedna rocková hviezda na ceste hore, druhá rocková hviezda na ceste dole a nemožná romanca medzi nimi. A tú rockovú hviezdu na prudkom zostupe ešte aj sám zvládol zahrať.

Pochopil údel svojej postavy a na scéne akoby zostával v úzadí. Málokedy mu vidieť tvár, málokedy je mu zreteľne rozumieť, dojemne a silno tým vystihol tragédiu človeka, ktorý sám seba odpísal.

Dá sa očakávať, že film Zrodila sa hviezda bude patriť medzi tie, čo majú množstvo nominácií (8), ale odídu s malým počtom Oscarov. Šance má najmä Lady Gaga za pesničku Shallow.

V tejto kategórii sú nominovaní: Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda), Rami Malek (Bohemian Rhhapsody), Christian Bale (Vice), Viggo Mortensen (Green Book) a Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

Najlepšia herečka