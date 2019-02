Pravdepodobne uchráni Oscary pred blamážou. Moderátorkou by mohla byť Whoopi Goldberg

V pravidelnej talkšou chýba pre chorobu.

21. feb 2019 o 16:25 Marek Majzon

BRATISLAVA. Whoopi Goldberg vypadne z pravidelnej zostavy talkšou The View. Magazín Vanity Fair zas bez kontextu zverejní video herečkinej ďakovnej reči z roku 1999, keď získala Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Duch.

Náhoda? Viacerí si nemyslia.

Vznikli vážne podozrenia, že tajným moderátorským esom v rukáve americkej Akadémie filmových umení a vied by mohla byť šesťdesiattriročná Afroameričanka.

Na péenke

Poobedná talkšou, v ktorej pätica osobností komentuje aktuálne dianie, hlási, že herečka chýba.

Stalo sa tak po tom, ako Goldbergová potvrdila, že jednoznačne bude odovzdávať najprestížnejšiu cenu filmového priemyslu.

“ Je vaším výsostným právom nemať moderátora. Ja si myslím, že je to hlúpy nápad. Ľudia potrebujú niekoho, kto ich prevedie vecami. Mal by to byť človek, ktorý miluje filmy. „ Whoopi Goldberg

Ako oficiálne dôvody uvádza chorobu, informuje britský denník Guardian. Fanúšikom príde zvláštne, že po oznámení tehotenstva spolumoderátorky Abby Huntsman, by televízia ABC len tak pustila ďalšiu svoju hviezdu.

Spomínaná stanica je pritom vysielateľom aj galavečera, počas ktorého sa verejnosť dozvie o najlepších filmoch uplynulej sezóny.

Hrozilo, že v deväťdesiatročnej histórii filmovej trofeje bude odovzdávanie bez hostiteľa.

Nie je prvou voľbou

V prospech hereckej legendy hovorí aj jej nedávne vyjadrenie na adresu organizátorov.

"Je vaším výsostným právom nemať moderátora. Ja si myslím, že je to hlúpy nápad. Ľudia potrebujú niekoho, kto ich prevedie vecami. Mal by to byť človek, ktorý miluje filmy," povedala v The View, keď bolo na pretrase odstúpenie Kevina Harta.

"Chápem, že nie som prvou voľbou," vzápätí dodala.

Komik sa odmietal ospravedlniť za homofóbne komentáre z minulosti a pod vplyvom tlaku zo strany používateľov sociálnych sietí napokon odmietol potenciálny vrchol svojej kariéry.

Whoopi Goldberg bola historicky prvou ženou, ktorá moderovala Oscary. Stalo sa tak v roku 1994.

Pre veľký úspech si úlohu zopakovala o dva roky neskôr, a potom v rokoch 1999 a 2002.

Známa veštkyňa, ktorá pomáhala Patrickovi Swayzemu ako mužovi na druhom svete kontaktovať žijúcu Demi Moore, bola tiež prvou Afroameričankou s dvomi nomináciami na hollywoodsku trofej.

Prvú, v roku 1986 za Purpurovú farbu, však na víťazstvo nepremenila.