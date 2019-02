Slovenský novinár v Mexiku: Som blond, mám modré oči. To znamená, že môžem mať doma slúžky

Štefan Hudec zažil veľa z toho, čo ukázal oscarový favorit.

22. feb 2019 o 18:14 Kristína Kúdelová

Vraví, že Mexičania ho zmenili. Otvorili, uvoľnili. Fascinuje ho ich živelnosť a súdržnosť, ich dobré jedlo a rodinné zábavy.

Potom sú však momenty, keď chce okamžite zbaliť kufre a odcestovať aj s rodinou domov na Slovensku.

Novinár a vysokoškolský pedagóg Štefan Hudec vraví, že Mexiko je čierno-biele. A podpisuje sa pod obraz, aký o ňom vytvoril mexický režisér Alfonso Cuarón v čiernobielom filme Roma, ktorý je veľkým favoritom na Oscara.

Hudec hovorí, že veľavravný je najmä nedávny škandál, keď herec z telenoviel urazil herečku Yalitzu Aparicio. Nadával na ňu len preto, že nepochádza z tej správnej spoločenskej vrstvy. A nechápe, prečo je aj ona nominovaná na Oscara.

Roma je názov jednej bohatej štvrte v Mexico City. Je tam určujúce, v akej štvrti žijete?

"Absolútne. Keď poviete svoje poštové číslo, v momente vás zaradia, v momente vedia, do akej spoločenskej vrstvy patríte. Sú štvrte, kde je takmer nemožné si kúpiť byt - to je napríklad Polanco, Las Lomas, San Ángel.

A naopak, niektoré štvrte sú stigmatizované. Bývať v Pepite znamená jasnú nálepku, že nemáte peniaze alebo drogujete. Alebo máte indiánsky pôvod."

V Mexiku sa ľudia viac posudzujú a porovnávajú, ako inde na svete? Dá sa povedať, že je to prejav snobizmu?

"Je to snobizmus. Takto sa mexická spoločnosť budovala po príchode Hernána Cortésa a kolonizácii. Španieli, ktorí sa sem presťahovali, formovali najvyššiu triedu.

A tí, čo sa tu už narodili, formovali nižšiu triedu. Hoci ešte mali európske korene, klesli na spoločenskom rebríčku. Cleo, hlavná hrdinka filmu Roma, je na to najhoršie, pretože ona je potomkom Indiánov, pôvodných obyvateľov."

V Mexiku sa však museli ľudia miešať, nie?

"Áno, veľmi, aj Hernán Cortés mal pomer s Indiánkou Maliche. Väčšina Mexičanov sú dnes mestici, miešanci, ale stále sa veľmi vníma, či má človek svetlú alebo tmavšiu pokožku, či má európske alebo indiánske korene.

Ľudia sa zaraďujú aj podľa priezviska. Hneď sa vie, kto patrí do dobrej rodiny, kto do chudobnej. Martí je meno boháčov - Lopéz, Peréz, a to je tu každý druhý, je zase priezviskom chudoby."

Vy ste blondiak s modrými očami, čo to znamená?

"Zaraďujú ma medzi vzdelanejších ľudí, k vyššej spoločenskej vrstve. Má to aj negatívne črty.