Zlaté maliny sú rozdané. Medzi najhorším kraľovali Sherlock Holmes aj Trump

Maliny sa odovzdávajú už od roku 1981.

23. feb 2019 o 12:08 ČTK

LOS ANGELES. Cenám za najhoršie filmy minulého roka kraľovala paródia na príbehy slávneho detektíva Sherlocka Holmesa spolu s "hereckými" výkonmi prezidenta Donalda Trumpa.

Film Holmes & Watson získal nepopulárnu trofej Zlatá malina celkom štyrikrát, zatiaľ čo Trumpovi udelili jej organizátori anticeny dve, informovala v sobotu agentúra Reuters.

Maliny odovzdávané už od roku 1981 a pokladané za protipól Oscarov sa tradične udeľovali deň pred oscarovým ceremoniálom, ktorý sa bude konať v noci na pondelok SEČ.

Snímka, v ktorej hlavné úlohy obsadili Will Ferrell a John C. Reilly získala popri hlavnej cene za najhorší film aj trofej ako najhoršie dielo inšpirované iným filmom. Reilly sa stal najhorším hercom vo vedľajšej úlohe.

Trump bol vybraný za účinkovanie v dvoch dokumentárnych filmoch. Porotu zaujal vo filme konzervatívneho filmára Dinesh D'Souzy Death of a Nation aj v snímke liberála a svojho kritika Michaela Moora Fahrenheit 11/9. Pre Trumpa to nie je prvá Zlatá malina, dostal ju už ako niekdajší realitný magnát v roku 1991 za rolu seba samého v komédii Duchovia to dokážu.

Ako väčšina ocenených si ale ani tentoraz Zlatú malinu neprevzal. Do Bieleho domu vedľa prezidentovej ceny tento rok mieri tiež ocenenie za vedľajšiu ženskú úlohu, ktorú porota udelila prezidentovej poradkyni Kellyanne Conwayovej za účasť v uvedenom Mooreovom filme.

Hlavnú ženskú úlohu najhoršie stvárnila Melissa McCarthyová za komédiu Hej Muppete, kto tu vraždí ?, v ktorej účinkovala po boku bábkového detektíva.

Ceny za najhoršie snímky a herecké počiny každoročne udeľuje nadácia Golden Raspberry Awards, ktorá má približne tisíc členov a volí z nominovaných víťaza online. S nápadom udeľovať filmové anticeny prišiel kalifornský publicista a filmový fanúšik John Wilson.