Donald Trump vládne už aj americkému knižnému trhu

Vydavatelia kníh o Trumpovi boli kolektívne vyhlásení za osobnosť roka 2018

24. feb 2019 o 15:00 Lenka Hudáková

Tak nečakane, ako sa dostal do Bieleho domu, sa Donald Trump stal minulý rok v Amerike literárnym fenoménom. Rast predaja kníh o politike bol taký prudký, že americkí vydavatelia kníh o Trumpovi boli kolektívne vyhlásení za osobnosť roka 2018.

Už viac ako rok pracujem vo francúzskom trojmesačníkuAmerica, ktorý vznikol spontánne niekoľko týždňov po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta. Naše prvé číslo vyšlo už na jar 2017 a posledné uzavrieme mesiac po prezidentských voľbách plánovaných na november 2020. Životnosť časopisu je teda načasovaná na štyri roky Trumpovho mandátu, počas ktorých sa budeme snažiť zachytiť túto turbulentnú epizódu v dejinách Spojených štátov. Okrem toho má revue ešte iné špecifikum: dáva priestor najmä americkým spisovateľom, aby opísali, analyzovali a rozprávali o tom, čo sa momentálne deje v ich krajine. Ako sa totiž ukázalo pred viac ako dvoma rokmi, drvivá väčšina expertov sa vo volebných predpovediach zmýlila. Ak niekto správne odpozoroval zmeny v americkej spoločnosti a predvídal politický vzostup biznismena, akým je Trump, tak to boli práve Russell Banks, Donald Ray Pollock či Richard Russo.

Donald ako literárny fenomén

Donald Trump síce podnietil vznik nezávislej literárnej revue vo Francúzsku, no v Spojených štátoch sa v roku 2018 stal jedinečným literárnym fenoménom. Celkom paradoxné, zvlášť ak vezmeme do úvahy, že 45. prezident USA je notoricky známy svojím nezáujmom o knihy. Nechajme však hovoriť čísla: podľa informácií amerických knižných reťazcov predaj titulov o politickom dianí zaznamenal za prvý polrok 2018 prudký nárast o 57 percent. Až deväť z desiatich najpredávanejších kníh boli buď priamo o Trumpovi, alebo o jeho administrácii. „Taká záplava kníh o prezidentovi a jeho štábe, iba dva roky po zvolení, nemá v Ameriku obdobu,“ komentoval Jim Milliot z Publishers Weekly stránku, ktorá prináša aktuality z vydavateľského sveta. Doplnil, že „o každom prezidentovi vyjdú, samozrejme, nejaké knižné publikácie“, ale obyčajne „až na záver mandátu alebo tesne po ňom“.

V Trumpovej Amerike však každý jeden deň prináša novú spŕšku škandálov, tweetov a s nimi nové knižné inšpirácie.Oheň a síra, kniha novinára a spisovateľa Michaela Wolffa, odštartovala pred rokom v januári neoficiálne preteky o ultimátny bestseller o Trumpovi, ktoré sa dodnes nezastavili. V tejto výbušnej knihe zozbieral Wolff šokujúce informácie a vyjadrenia, ktoré vypovedajú o pokrytectve Trumpovho štábu - napríklad, že jeho bývalý poradca Steve Bannon opísal stretnutie medzi Trumpovým tímom a ruskými politikmi ako „vlastizradu“ a „fakt zlé“. Keď prvé ukážky z knihy zverejnil týždeň pred oficiálnym vydaním britský denník Guardian, prezident ihneď verejne požiadal, aby jej predaj zrušili. Dokonalé promo pre vydavateľa, ktorý namiesto toho spustil predaj o štyri dni skôr.

Ešte efektívnejšiu reklamu urobil memoárom bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, ktorého vyhodil rok predtým, v máji 2017. V kniheVyššia vernosť: pravda, klamstvá a leadership Comey tvrdí, že Trump je „morálne nespôsobilý“ vykonávať prezidentskú funkciu a ohrozuje americké inštitucionálne hodnoty. Predaj knihy dozaista podporil aj mediálny humbug sprevádzajúci vyšetrovanie špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ale viac než hocičo iné zaúradoval sám Trump, ktorý tweetoval ako posadnutý o „klamárovi a donášačovi Comeym“. Do dnešného dňa o ňom písal 119-krát na twitteri a Comey z toho vyviazol s viac ako miliónom predaných výtlačkov.

Chaos podľa Woodwarda

Mediálny boom sprevádzal aj knihuStrach: Trump v Bielom dome. Amerika sa ešte spamätávala z nepokojného leta (najničivejšie lesné požiare v histórii Kalifornie, obvinenie Trumpovho exšéfa volebnej kampane Paula Manaforta...), keď 11. septembra v kníhkupectvách pristála nová kniha od legendy americkej investigatívnej žurnalistiky Boba Woodwarda, ktorý sa podieľal na odhalení odpočúvacieho škandálu Watergate. O amerických prezidentoch už napísal dvadsať kníh a v najnovšej opisuje Biely dom v stave absolútneho chaosu. Dozvedáme sa napríklad, že Trumpovi poradcovia kradnú prezidentovi dekréty zo stola, aby ich nemal čas podpísať, a že ho považujú za „hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Woodwardova kniha sa stala najrýchlejšie predávaným titulom v 94-ročnej histórii vydavateľstva Simon&Schuster. Jeho riaditeľ v jednom rozhovore koncom minulého roka povedal, že je pritom rovnako kvalitne napísaná ako tie predošlé. Jediné, čo sa zmenilo, je postoj americkej spoločnosti, ktorá „buď túži pochopiť Trumpa, alebo má záujem nájsť dôkazy, ktoré svedčia proti nemu“.

Na zozname piatich najväčších trumpovských bestsellerov sa ocitli na dvoch posledných priečkach aj knihy, ktoré píšu o prezidentovi pozitívne. Výsledok je dosť tesný a svedčí o rozporoch, ktoré stále lomcujú Amerikou, a možno aj o smere, ktorým sa momentálne nakláňa. Dvaja autori, ktorí Trumpovu politiku v roku 2018 chválili, sú Jeanine Pirro (autorka knihyKlamári, donášači a liberáli) a Gregg Jarrett (Ruský podvod). Obidvaja sú známe tváre z Fox News, konzervatívnej TV stanice, ktorú zvlášť obľubuje Trump.

Obsesia Trumpom

Mnoho ďalších kníh o politike sa na zoznam bestsellerov síce nevyšvihlo, ale ich rozmanité témy svedčia o obsesívno-kompulzívnej snahe prísť na koreň paradoxu Trump. Vyšli dve psychoanalýzy prezidentovej osobnosti, spovede novinárov akreditovaných v Bielom dome, ktorí píšu o skúsenosti byť politickým reportérom počas Trumpovej vlády, knihy od zamestnancov, ktorých Trump prepustil, knihy o Trumpových ženách, jeho nemanželských vzťahoch a jeho rodine a tiež knihy, ktoré prezidenta analyzujú cez kresťanskú či evanjelikánsku perspektívu. Nedávno dokonca vyšla aj Trumpova biografia špeciálne pre tínedžerov - prvá svojho druhu - a napísaná až príliš zrozumiteľným spôsobom (Trumpove drzé taktiky mu pomáhali vyhrávať, čo Trump vždy rád robil.).

Záplava publikácií venovaných politickému dianiu v „Trumplande“ môže pripadať nadbytočná alebo prehnaná, ale portál Publishers Weekly sa naopak domnieva, že obrovský záujem, ktoré vyvolávajú, svedčí o tom, akú „dôležitú úlohu hrajú knihy o politike v prehlbovaní verejnej debaty o aktuálnej politickej klíme v Amerike“. Aj to redakciu motivovalo k tomu, aby za osobnosť roka 2018 vymenovala skupinovo piatich vydavateľov spomenutých bestsellerov.

Zostáva otázne, či tieto knihy skutočne pomáhajú lepšie porozumieť „Trumpovej Amerike“, alebo len dookola vyživujú mediálny chaos. Tento literárny fenomén už asi začína migrovať aj do Francúzska: práve tu pred pár dňami vyšla kniha s názvom Trumpova reč. Lingvistka Bérengère Viennot, ktorá sa špecializuje na preklady pre médiá, v nej lúšti úskalia prekladu Trumpových slovných prejavov, ktoré nerešpektujú žiadne politické, spoločenské či syntaktické kódy…

Po roku takej knižnej lavíny nie je jasné, či sa súčasný trend môže spomaliť. Aspoň jedno vieme s istotou: ak by tých kníh vychádzalo aj dvakrát toľko, súčasného prezidenta by to nepresvedčilo, aby nejaké začal čítať.

Lenka Hudáková

Autorka je novinárka v politicko-literárnom trojmesačníku America, Paríž