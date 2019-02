Ani desať nominácií nezaručí víťazstvo. V noci vyhlásia Oscary

Oscarovej noci predchádzali experimenty.

24. feb 2019 o 18:09 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ani desať nominácií ešte nie je zárukou, že film si odnesie Oscara. Ukázala to história.

V roku 2011 vstupoval s desiatimi nomináciami do oscarového večera film bratov Coenovcov Skutočná guráž s Jeffom Bridgesom v hlavnej úlohe. Nebolo z toho nič, ani jedno víťazstvo, s triumfom a soškou vtedy odišla dráma Kráľova reč.

Aj tento rok sú v hlavnej kategórii filmy, ktoré majú desať nominácií - Favoritka a Roma. V noci z nedele na pondelok už budeme vedieť, či sa im bude dariť viac. V Los Angeles sa už všetko chystá na otváranie obálok.

Bolo by veľkým prekvapením, keby aj tento rok zostali favorizované filmy bez ceny. Aj Favoritka, ktorú nakrútil grécky režisér Yorgos Lanthimos, aj Roma, za ktorou stojí mexický režisér Alfonso Cuarón, boli vrcholom sezóny.

Je veľmi pravdepodobné, že jednu z nich vyhlásia za film roka.

Rôznorodosť nominovaných

Každý je pritom celkom iný. Grék prišiel s duchaplnou historickou freskou o anglickej kráľovnej z 18. storočia, Mexičan s čiernobielym príbehom zo svojho detstva.

Ak by zvíťazil Cuarón, potvrdil by trend z posledných rokov - že Hollywood ovládajú mexickí režiséri. Okrem neho aj Alejandro G. Iňárritu, ktorý uspel s filmom The Revenant: Zmŕtvychvstanie, aj Guillermo del Toro, ktorý je podpísaný pod vlaňajším víťazným filmom Podoba vody.

V hlavnej kategórii súťažia aj filmy Green Book, Black Panther, Vice, Bohemian Rhapsody, Zrodila sa hviezda a BlackKklansman.

Takmer žiadnu šancu nemá Bohemian Rhapsody, keďže jeho režisér Bryan Singer je obvinený zo sexuálneho zneužívania chlapcov. Toho americká akadémia sotva ocení.

Vyhrá večne nominovaná?

Napínavé sú aj herecké súbory, čaká sa, či Oscara získa Glenn Close za film Manželka. Ešte nikdy cenu americkej akadémie nevyhrala, hoci toto je už jej siedma nominácia.

V kategórii cudzojazyčných filmov majú šancu naši susedia, do päťky sa dostala Studená vojna. Pozoruhodné je, že Pawel Pawlikowski môže dostať cenu aj ako najlepší režisér.

Sledovanosť Oscarov v posledných rokoch klesá. Organizátori prenosu experimentujú, nie vždy s úspechom. Chceli zmeniť pravidlá pri tom, kto odovzdáva herecké ceny, a niektoré ceny, medzi nimi kameru a strih, chceli vyhlásiť v reklamných pauzách.

Po prudkej kritike obe rozhodnutia odvolali. Zostali však pri veľmi riskantnej voľbe, že Oscary nebudú mať moderátora. Aspoň do tejto chvíle neoznámili, že ho mať budú. To sa stalo len druhýkrát v histórii.