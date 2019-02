Najzdravší je pohyb na zdravom tele

Tri múdre a vtipné knihy o sexe, ktoré vás poučia, pobavia a môžete ich čítať bez zahanbenia.

27. feb 2019 o 11:11 Martin Kasarda

Praktické príručky o sexuálnom správaní sú staré tisícročia. Ako však dnes vyzerá medicínsky korektné rozprávanie o vagíne, penise a veciach medzi tým? Ak hľadáte zdravý valentínsky darček, čítajte ďalej.

Sex je stále slovo, pri ktorom sa červenáme, nehovoriac o termínoch penis a vagína. Hoci na svete je rozhodne viac penisov a vagín než žiráf, zebier, slonov, levov a nosorožcov dohromady. A pri týchto slovách sa nečervenáme. Spoločenské a jazykové tabu je dedičstvom čias nedávnych a toho sa len tak ľahko nezbavíme.

Kto však ovláda a určuje sexuálne správanie, ovláda aj ďalšie spoločenské a mocenské vzťahy, hovoril francúzsky filozof Michel Foucault, autor Dejín sexuality. A mal pravdu. Vzťah spoločnosti k sexualite nám prezradí aj to, či sme liberálnou, konzervatívnou, či autoritárskou spoločnosťou, či sme rovnostárski, hierarchickí, patriarchálni, alebo matriarchálni.

Nuž, naše slovenské červenanie sa pri hovorení o sexe, vzťah k svadbám ľudí rovnakého pohlavia či prudéria vo vzťahoch mužov a žien hovorí, že sme politicky konzervatívne patriarchálnou spoločnosťou. Ale kultúrne postoje a správanie sa mladších generácií nás posúva k liberálnosti a dúfajme, že tomu pomôžu aj knihy.

Sexualita sa dnes stáva súčasťou zdravého životného štýlu, a preto je užitočné, ak o svete našich pohlavných orgánov a ich použitia v praxi vychádzajú užitočné príručky. Nemusia to byť práve a len kamasútry a podrobne opísané sexuálne pozície, knihy erotických fotografií, ktoré pornografiu zakrývajú za umenie, či pseudoodporúčania podobné zaklínadlám, ako jeho či ju získať.

Sexualita a naše zdravie môžu mať aj relatívne serióznu podobu populárno-náučných publikácií, z ktorých sa môžeme aj poučiť.

Abeceda vagíny

Dajme prednosť dámam. Gynekologička Alyssa Dwecková a publicistka Robin Westenová sa rozhodli vytvoriť encyklopedického sprievodcu ženským prirodzením so siahodlhým názvomKompletná príručka od A po Z o vašej V (Ikar 2018). To, čo majú dámy medzi nohami, mušlička, pošva, vagína – upozorňuje gynekologička –, je rovnaký telesný orgán ako nos či pečeň. A tak ako sa staráme o nos či pečeň, by sa mali dámy starať aj o to, čo je nesmierne dôležitým orgánom pre všetkých na svete. Nikto z nás by totiž bez vagíny neexistoval, aj keď vlastní medzi nohami niečo iné.

(zdroj: Archív SME)

Nie je to však len centrum rozmnožovania, ale aj rozkoše, uspokojenia a pocitu eufórie. A nielen rozkoše, aj množstva zdravotných problémov. Dvojica autoriek nás tak postupne vedie cez anatómiu vagíny k tomu, ako sa správne starať o chúlostivé miesta, čo robiť, ak sa vyskytnú problémy s menštruačným cyklom, ale odpovedajú aj na otázky, ktoré dnes sprevádzajú život modernej vagíny: piersing, tetovanie, labioplastiky, používanie sexuálnych pomôcok. Nevyhýbajú sa ani témam partnerského života, pohlavným chorobám či problémom s menopauzou a bicyklami, lebo práve tento šport nie je najvhodnejší pre vagínu.

Isto, pri niektorých témach zvažujete, či táto knižka je 18+, ale v skutočnosti, keby bola takáto otvorenosť bežná v školskej sexuálnej výchove, mali by sme sa na svete o kus lepšie. Lebo tabu je obmedzujúce a neznalosť v tomto prípade ohrozuje aj vlastné zdravie.

Mimochodom, kniha o vagíne je užitočná aj pre mužov, pretože sa dozvedia mnohé veci, na ktoré by sa chceli spýtať svojich partneriek (alebo iných žien), ale akosi sa hanbia. Napríklad, prečo dosahujú orgazmus inak ako muži a prečo predmenštruačný syndróm funguje ako dokonalá rozbuška.

Gašparko či pán baklažán

Pošva je miestom zrodenia, bez nožíka v nej je prázdna, to len na pripomienku, že o pošve a nožíku písal aj Denis Diderot v ironickej filozofickej rozprave Jakub Fatalista.

Páni by sa svojím penisom chceli chváliť, ale často o ňom a jeho funkciách vedia omnoho menej, než by mali.Kniha o penise (Ikar 2018) je lakonický názov pre komplexnú populárno-náučnú lekársku príručku, ktorej autorom je Aaron Spitz, popredný americký urológ.

(zdroj: Archív SME)

Neznalosť o tom, ako vlastne mužské prirodzenie funguje, viedla autora knihy k podrobnému anatomickému vysvetleniu, vďaka ktorému sa čitateľ dozvedá fakty o prietoku krvi, fungovaní svalstva, tvorbe tekutín súvisiacich s funkciou penisu a o poruchách, ktoré môžu spôsobovať dočasnú a výnimočne aj trvalú nefunkčnosť.

Autor je však vtipný rozprávač, a tak sa aj anatómia a chorobopisy stávajú celkom veselým čítaním, najmä o mužskej namyslenosti a neznalosti toho, ako si udržať penis v zdraví. Naozaj to nie je pre vaše zdravie najlepšie, ak si dávate klobásky a pivo, milí páni.

Aaron Spitz sa venuje aj veciam, ktoré pomáhajú udržiavať penis vo forme. V stručnosti – jedzte zdravo, nefajčite, pite veľmi s mierou, hýbte sa a cvičte (nielen penis) a nezabúdajte, že penis je len jeden telesný orgán, erotika a sexualita je vždy vecou hlavy a mozgu. Áno, milé dámy, mozog je súčasťou muža.

Isto, pre zvedavých je tu aj zopár štatistík, prirodzene, aj otázka veľkosti (nie ste na tom až tak zle, ako si myslíte), výdrže a toho, čo je normálne a čo výsledok chemických manipulácií a stimulantov v pornopriemysle. Ako správny lekár sa nevyhýba chorobám, pričom prím hrá erektilná dysfunkcia.

Kniha o penise je svieža a smiešne zahanbujúca. My muži si totiž nahovárame o svojich prirodzeniach veci, ktoré sú v rozpore s realitou. Na druhej strane, zdravý „baklažán“ je indikátor, že sme v poriadku. Jeho oslabená funkčnosť nám mesiace vopred hovorí, že máme problém.

Dejiny cez kľúčovú dierku

História by bez sexu nebola, vyhynuli by sme. Psychológ a sexuológ Philippe Brenot, vo svojej vlasti mimoriadne populárny odborník na medziľudské vzťahy a s nimi spojené telesné cvičenia, a výtvarníčka Laetitia Cornyová sa na dejiny pozreli trocha inak. Výsledkom sú prvé komiksové dejiny sexuality nazvané jednoduchoSex komiks (Paseka 2018).

(zdroj: Archív SME)

Zábavné historky z dejín najzdravšieho pohybu ľudí majú svoj šarm a potešia najmä otvorenosťou a humorom, ktorý túto banálnu, no tabuizovanú tému sprevádza. Nájde sa tu miesto pre Kleopatru i Freuda, náboženské mystériá spojené s kultom penisu či s chrámovými prostitútkami, prudérne časy viktoriánskeho Anglicka či parodické vízie budúcnosti, kde zvíťazia stroje, klonovanie a sex sa stane nepotrebným. Všetko vo fundovanom, no vtipnom rozprávaní.

Sex komiks sa vo Francúzsku, kde vyšiel pred troma rokmi, stal prirodzene bestsellerom, jednoducho preto, že vniesol do tejto necudnej témy svetlo humoru a zveličenia. Nechýbajú dôležité objavy (antikoncepcia) či priam kultúrno-antropologické poznatky (sex v antickom Grécku či postoje k homosexualite v dejinách). Ale najmä sa budete dobre baviť.

S priateľom do postele

Kniha je najlepšia priateľka alebo priateľ, takže na Valentína je vhodné urobiť si čitateľský kútik aj v posteli. Sexualita je téma, ktorá sa objavuje v mnohých knihách, viac či menej explicitne. Ale popravde, je to jedna z najbežnejších ľudských činností, dokonca častejšia ako čítanie kníh.

Ale napriek tomu patrí k príťažlivým a vyhľadávaným témam. Knihy, ktoré sme spomínali v tomto texte, môžete čítať bez zahanbenia, že sa stretnete s nejakým „prasáckym“ či hlúpym pohľadom na príjemné aktivity tohto života.