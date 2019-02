Režisér filmu Ostrým nožom: Na súde s mafiou som sa bál (rozhovor)

Teodor Kuhn má v kinách celovečerný debut.

27. feb 2019

Nakrútiť film inšpirovaný dosiaľ nevyšetrenou vraždou študenta Daniela Tupého som považoval za svoju povinnosť, hovorí TEODOR KUHN, režisér filmu Ostrým nožom. Snímku aktuálne môžete vidieť v kinách.

Príbeh otca, ktorému zavraždia syna a on bojuje s nespravodlivosťou, nefunkčným súdnictvom, nečinnou políciou aj korupciou, je celovečerným debutom mladého filmára.

V rozhovore pre denník SME hovorí, akú skúsenosť si odniesol zo súdu s piťovcami, čo vo filme sa naozaj stalo aj ako vznikla spolupráca s hercom Romanom Luknárom, ktorý vo filme stvárnil hlavnú postavu otca.

Film Ostrým nožom má za sebou prvý víkend v kinách, videlo ho pätnásťtisíc ľudí. Aj novinárske hodnotenia sú veľmi dobré, niektoré film označujú za najlepší film posledných rokov, my v denníku SME sme filmu dali 4 z 5 hviezdičiek. Ako ste zatiaľ spokojný s reakciami na film?

Mne sa zdá, že najdôležitejšie sú reakcie divákov. Štyri dni sme chodili po celom Slovensku a videl som, ako vyzerá kinosála po premietnutí nášho filmu. Nie je to úplne pekný pohľad. Kinosály sú vyprahnuté, mrazivo tiché a ľudia sú často dojatí. A treba povedať, že to bol trochu zámer, aj keď by som rád prinášal aj pozitívne zážitky.

Pri filme o nespravodlivosti, o niečom takomto strašnom by odmenou pre diváka by mohla byť aspoň záverečná katarzia. Tá prichádza s dojatím, uvedomením si nešťastia, aké sa stalo jednej rodine. To som chcel filmom pretlmočiť, dúfam, že sa mi to podarilo.

Čo vám povedali diváci?

Jedna pani ešte počas titulkovej sekvencie vybehla pred kinosálu a objala ma. To bol asi najkrajší zážitok. Po iných projekciách sme mali diskusie. Istý pán nám vravel, že scenár určite pomáhal písať niekto starší, lebo nie je možné, aby chalani ako my tak presne trafili pocity rodičov pri pohľade na prázdnu posteľ svojho dieťaťa.

A potom zase iný, mocný chlap s veľkými rukami nám povedal: Dobrú prácu ste spravili, chlapi. A videl som, že má červené, uslzené oči. Ľudí sa to dotýka a to je dôležité.

Náš film má komplikovanú pozíciu v tom, že ľudí môže vyčerpávať, lebo hovorí o tom, čo pozerajú každý deň v televízii a čítajú v novinách. Chápem, že je to pre mnohých ťažká téma. Som preto vďačný za každého diváka.

Prečo ste si povedali, že treba filmom hovoriť o vražde Daniela Tupého a neschopnosti systému nájsť vinníkov?

Nám sa zdala tá téma bytostne dôležitá, lebo sa nás týka. Ja a moji rovesníci sme z generácie Daniela Tupého. Zabili niekoho z nás a to zmenilo naše vnímanie života na Slovensku. Veľmi silno som cítil, že ten príbeh treba prerozprávať, že si to zaslúži vlastný film.

Slovenská spoločnosť sa aktívne zmobilizovala po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vražda Daniela Tupého možno aj preto, že ju nevyšetrili, išla akoby do stratena. Povedali ste, že vám tá udalosť zmenila život, ako?

Daniel Tupý bol pre našu generáciu znakom toho, že nežijeme v dokonalom svete, ale v hlboko skazenej spoločnosti, kde je možné zavraždiť nevinného chlapca, vyhnúť sa spravodlivosť a verejnosti sa smiať do očí.

Rozdiel medzi Tupého vraždou a vraždou Kuciaka je v tom, že kým Tupého vražda bola náhodný akt brutality a jej nevyšetrenie spočívalo v skazenom systéme, tak Kuciakova vražda bola už priamym dôsledkom toho skazeného systému.

Ak prípad Jána Kuciaka niečo o našej spoločnosti vypovedá, tak určite to, že sa posunula k horšiemu. Na tom, či sa vyšetrí, alebo nevyšetrí vražda novinára, sa bude lámať povaha nášho štátu.

Keď ste vyslovili nahlas svoju myšlienku, že chcete nakrútiť film inšpirovaný vraždou Tupého, aké boli reakcie? Neradili vám, aby ste boli opatrní, že by ste niekomu mohli stúpiť na otlak?

My sme sa s tým začali zaoberať ešte v čase, keď boli piťovci na slobode. Najväčší nesúhlas to vtedy vyvolalo u našich mám, ktoré nám hovorili: "Chlapci, toto teda točiť nebudete!"

My sme však počas celej prípravy filmu neboli v ohrození nikdy. V ohrození boli iní. Ešte pred približne piatimi rokmi, počas fázy prieskumu, hovorili nám preživšie obete útoku, pri ktorom zahynul Daniel Tupý, že pri nich občas spomalí čierne auto a niekto ich sleduje.

Internet je dnes plný konšpiračných teórií a jedna z nich bola, že Daniel Tupý bol drogový díler a smrť si zaslúžil. Absurdné. Daniel Tupý na mieste vôbec nemal byť, prišiel do Bratislavy len na otočku a navyše, ten útok nebol priamo naňho. Dobodali viacerých študentov, Daniel Tupý mal to obrovské nešťastie, že zraneniam podľahol.

Konšpiračný príbeh sa však uchytil a mne dodnes píšu ľudia, že naša verzia je naivná, že ten film je klamstvo. Niektorí z pisateľov dokonca presne poznajú okolnosti celého incidentu, až by si človek myslel, že mi píšu rodiny alebo priatelia pôvodných obvinených.