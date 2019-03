Vojtěch Dyk pre SME: Pozlátka a popularita ma môžu priviesť do stavu úplného ohrozenia

Český herec, spevák a porotca z Voice reaguje na svet televízie.

11. mar 2019 o 9:11 Kristína Kúdelová

Hovorí, že vo svete jednoduchej popularity sa ešte len snaží orientovať. Cítiť tlak parazitov aj médií, ktoré ho nútia vyjadriť sa k všetkému, čo sa okolo nás deje.

Hovorí, že potrebuje chodiť do prírody, aby si uvedomil absurdnosť a nedôležitosť toho, čomu mylne prisudzujem dôležitosť. Aj on by sa vraj nechal pomýliť, keby okolo seba nemal vybudovanú obranu.

Už zistil, že žiadny rozhovor nevystihne pravdu o jeho osobnosti, pretože pravda sa dá len vycítiť. Ale pokúsil sa o to, pretože kým vraj má možnosť hovoriť, hovoriť chce.

Pre denník SME porozprával svoju skúsenosť so speváckou súťažou The Voice, kde mladým talentom pomáha prepracovať sa k profesionalite.

Bola nejaká konkrétna situácia, ktorá z vás urobila profesionála? Donútila správať sa tak?

"Otázka je, čo vlastne znamená, byť profesionálom. Že som za to začal dostávať peniaze?

To sa mi stalo veľmi rýchlo, ale neviem, či je to podstatné. Pre mňa bolo kritériom vždy to, či sa cítim dobre a či mám dobré zážitky z toho, čo robím. Tým sa riadim. V tej chvíli sa zo mňa stáva profesionál, pretože profesionála to má najmä baviť.

A to je možné len vtedy, keď isté veci odmietam. Inak by som nemal čas zamyslieť sa nad vecami, napríklad aj nad rozhovorom, ktorý poskytujem. Profesionál si musí držať odstup od parazitických idiotov, ktorí nemajú čo robiť a preto sa snažia škodiť."

Kto je takým parazitom?

"Napríklad bulvár."

Je sila parazitov taká veľká, že vám dokážu znepríjemniť život? Musíte predsa cítiť, že ste populárny a mnohí ľudia vás majú radi.

"Orientujete sa v parazitológii? Ja teda nie. Ale raz som mal tú česť, že som sa stretol s odborníkom, ktorý sa parazitmi zaoberá.

Spočiatku je to maličký tvor, ale dokáže narásť do obrovských rozmerov. Zaserie vám celé črevo tak, že vám môže byť zle. Môžete sa naučiť ich využívať, ale nesmiete si z nich nič brať. Pretože potrebujú vás, ale nie naopak.

Vravia mi, že aj ja potrebujem ich. Ale s tým nesúhlasím. Potrebujem iných novinárov. Nie tých, čo sú zameraní len na povrchný, vonkajší svet."

Vojta Dyk v Bratislave. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

S povrchným svetom sa zvyknú spájať aj televízne súťaže. Akú s tým máte skúsenosť?

"Áno, je to svet popularity a ja sa v ňom zatiaľ len učím orientovať. Doteraz som nechodieval do televíznych súťaží a zábavných relácií, až teraz som urobil výnimku.