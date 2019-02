Ak byť neverný, tak len po francúzsky. Deppová a Casta hrajú v ľúbostnom štvoruholníku

Pozrite si naše tipy na prehliadku Crème de la crème.

27. feb 2019 o 16:15 Jana Alexová

BRATISLAVA. Hovorí sa, že Francúzsko je najúspešnejšou kinematografickou krajinou. Ich filmy sú elegantné, sofistikované, plné vkusného humoru a latku kvality si držia vysoko.

Výber z najnovšej aj osvedčenej tvorby francúzskych filmárov ponúkne už šiestykrát prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème.

Predstavujeme niekoľko filmov, ktoré sa budú premietať. Program sa začne 6. marca v Bratislave, potom sa presunie aj do ďalších miest.

Verní neverní (L'Homme fidèle)

romantická komédia, 2018, 75 minút, slovenská premiéra

Romantická komédia Louisa Garrela sleduje príbeh bývalých milencov Abela a Marianne. Po desiatich rokoch od rozchodu sa ich cesty opäť pretnú a Abel sa rozhodne získať Marianne späť.

Za dekádu sa však mnohé veci zmenili. Marianne má syna a jeho teta, mladé dievča Éve je zrazu dospelou ženou a rozhodne sa bojovať o Abela, ktorého tajne od detstva miluje.

Louise Garrel sa vo filme predstaví ako režisér, scenárista aj ako herec v úlohe Abela. Na scenári k filmu spolupracoval s Jean-Claudem Carrièrem, ktorý pracoval aj na filmoch jeho otca, režiséra Philippe Garrela.

Do úlohy Marianne obsadil herečku Laetitie Castu, s ktorou od roku 2017 tvoria manželský pár. Mladú Éve stvárnila devätnásťročná herečka Lily-Rose Depp. Film získal cenu poroty na MFF San Sebastian za najlepší scenár.

Ako herec sa Louise Garrel preslávil najmä filmom Snílkovia Bernarda Bertolucciho z roku 2004. V rámci prehliadky Crème de la Crème ho mohli diváci vidieť aj v snímkach Môj kráľ, Izmaelove prízraky alebo Obávaný, kde stvárnil ikonu francúzskeho filmu Jeana-Luca Godarda.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eXqoppfKbgk

Bojovníčky slnka (Les Filles du soleil)

vojnová dráma, 2018, 115 minút, slovenská premiéra

Film režisérky Evy Husson sa odohráva vo vojnovom Kurdistane. Mladá právnička Bahar je tam na návšteve svojej rodiny. Pri náhlom útoku jej zomiera manžel a ona sama sa so synom a s ďalšími ženami a deťmi stávajú rukojemníkmi radikálnych islamistov.

Odvážna Bahar však vezme osud do vlastných rúk a o niekoľko mesiacov stojí na čele jednotky Bojovníčky slnka. Ich heslom je: bojovať za ženy, život, slobodu.

Ženy - bojovníčky sú odhodlané získať späť svoje mesto z rúk islamistov. Veria, že ho oslobodia a dostanú sa tak späť k svojim deťom. Pri trojdennej ofenzíve Bojovníčky slnka sprevádza Mathilde, skúsená vojnová reportérka, ktorá sa zaoberá pohnutými osudmi kurdských bojovníčok a ich pevnými sesterskými putami.

Francúzska režisérka a scenáristka Eva Husson začínala svoju kariéru ako herečka, neskôr sa venovala réžii krátkych filmov a videoklipov. Prvý hraný film nakrútila v roku 2015 - love story Bang Gang uviedol festival v Toronte.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FUZa3lh4-fU

Je mi fajn, s. r. o. (I Feel Good)

komediálna dráma, 2018, 103 minút, slovenská premiéra

Monique vedie spoločenstvo Emauzy blízko mestečka Pau. Zabehnutý život sa jej zrazu obráti hore nohami, keď sa z ničoho nič po rokoch vráti jej brat Jacques. Je posadnutý túžbou zbohatnúť a okrem toho ho nič iné nezaujíma. Niekoľko nešťastníkov nahovorí na bizarnú cestu na lacnú plastickú chirurgiu v Bulharsku.

Za filmom stojí režisérska dvojica Benoît Delépine & Gustave Kervern a v príbehu sa objaví aj slovenská herečka žijúca v Paríži Jana Bittnerová. Bude hosťom prehliadky Crème de la Crème a film 9. marca v Bratislave aj slávnostne uvedie.

Bittnerová žije vo Francúzsku od roku 1992. Pravidelne vystupuje ako herečka a mímka v mnohých prestížnych parížskych divadlách, ale objavuje sa aj v televíznych filmoch. Spolupracovala s režisérmi ako sú Luc Besson (Tajomstvo múmie), Yann Gozlan (Captives), François Ozon (U nich doma), Michel Gondry (Mikrób a Gasoil), či Jacques Audiard (Dheepan).

Režiséri Benoît Delépine & Gustave Kervern nakrútili spoločne prvý film v roku 2004 - ich parodická vozíčkárska road-movie Aaltrasa sa stala festivalovým hitom. Sú známi bizarnými komédiami, do ktorých často obsadzujú aj nehercov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BkWNt7XIWX8

Kým nás svadba nerozdelí (Le sens de la fête)

komédia, 2017, 115 minút

Nestihli ste vidieť tento film v kinách? Nič to, Crème de la Crème už tradične vracia do kín aj divácky úspešné komédie.

Snímku Kým nás svadba nerozdelí nakrútila dvojica francúzskych režisérov, ktorú preslávila najmä obľúbená komédia Nedotknuteľní.

Tentoraz diváka zavedú priamo do srdca veľkolepých príprav na svadbu Pierra a Heleny. Koná sa na zámku zo 17. storočia a na to, aby všetko išlo hladko dohliada Max, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje už tridsať rokov. A ako by to už len vyzeralo, keby išlo všetko ako po masle?

Kým nás svadba nerozdelí rozpráva svoj príbeh s nadhľadom a humorom, ktorý vám zlepší náladu. Aj preto je príjemným oddychovým filmom. Treba spomenúť, že na úspechu filmu sa nepochybne podpísali aj kvalitné herecké výkony, živé tempo a vkus režisérov.

Francúzsky autorský tandem Olivier Nakache a Éric Toledano spoločne tvorí už od polovice 90. rokov. Ich doménou sú najmä komédie. Spočiatku nakrúcali krátke filmy, ich celovečerným debutom je komédia Ako zbaliť super kosť z roka 2005, do ktorej sa im podarilo obsadiť Gérarda Depardieua a Annie Girardotovú.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZZPcDlk2IAw

Dilili v Paríži (Dilili à Paris)

animovaný film, 2018, 95 minút, slovenská premiéra

Ďalším hosťom 6. ročníka Crème de la Crème bude režisér Michel Ocelot. Prehliadka uvedie jeho najnovší animovaný film pre celú rodinu Dilili v Paríži, za ktorý nedávno získal cenu Cézar 2019.

Michel Ocelot sa zúčastní na slávnostnom otváracom večeri prehliadky a na druhý deň, 7. marca, uvedie svoj film a stretne sa so študentmi Ateliéru animovanej tvorby na VŠMU.

Animovaná rozprávka Dilili v Paríži sa odohráva počas obdobia Belle Epoque. Dievčatko Dilili sa so svojím kamarátom Orelom vydávajú po stopách skupiny, ktorá stojí za únosmi dievčat v Paríži.

Mladí hrdinovia počas svojho „vyšetrovania“ stretávajú významné osobnosti tej doby - od Marie Curie až po Marcela Prousta. Každá z nich im poskytne pomocnú ruku či indíciu. Dostanú sa na pozoruhodné miesta a do tajomného prípadu sa prelína aj mágia. A ako už v rozprávkach býva, na konci sa dobro popasuje so zlom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xLnbP05pPlY

Crème de la Crème 6 prináša do 24 slovenských miest spoločnosť Film Europe. Oficiálny termín prehliadky je od 6. do 12. marca, vo viacerých mestách a kinách sa však budú filmy premietať aj v iných dňoch až do apríla. Celý program nájdete tu.