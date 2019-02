Dospievanie za cenu straty svedomia

Román Počúvaj nôž si kladie otázku, akým spôsobom sa na človeku podpíše, ak vezme život inému.

28. feb 2019 o 11:11 Marek Zákopčan

Patrick Ness je už vyše dekády etablovaný na literárnej scéne ako špecifický autor pre mladých. A hoci sa cielene zameriava na dospievajúcich čitateľov, po jeho knihách pravidelne siahajú aj tí skôr narodení. Tradičné témy, ako sú vzťahy, budovanie morálnych hodnôt či hľadanie miesta vo svete, totiž dokáže zaobaliť do nevšedných fantazijných prvkov.

Planéta zrodená zo smrti

Do povedomia širšej verejnosti sa zapísal vďaka filmuVolanie netvora (2016), ku ktorému napísal scenár podľa vlastnej knihy Sedem minút po polnoci (Slovart 2015). Už tu spracúva motív vyskytujúci sa i v jeho aktuálnej prekladovej novinke, a to dôsledky smrti. No zatiaľ čo v Netvorovi ide o vyrovnávanie sa so stratou blízkeho človeka, román Počúvaj nôž si kladie otázku, akým spôsobom sa na človeku podpíše, ak vezme život inému.

Práve tomuto neľahkému problému čelí hlavný hrdina v prvej časti trilógie Nespútaný chaos. Napriek názvu evokujúcemu rozvrat a úpadok sa do príbehu vžijete pomerne rýchlo. I keď tiež treba uznať, že Ness to mladým čitateľom v žiadnom prípade neuľahčuje. Dejiskom je (spočiatku) mestečko Prentissovo, kde žijú iba muži, a všetky okolnosti a reálie sú vysvetľované len postupne a s ohľadom na aktuálne dianie. Percipienti textu sú vhodení do úplne nového sveta, a ak sa v ňom nechcú stratiť, sú odkázaní na pozornejšie čítanie. S nástupom jednotlivých kapitol sa dozvedáme viac o príchode kolonizátorov, ich vojne s pôvodnými obyvateľmi (mimozemšťanmi) aj o takzvanom šume, čiže schopnosti (či skôr prekliatí) počuť myšlienky ostatných mužov.

Patrick Ness: Počúvaj nôž. 1. diel série Nespútaný chaos (prel. Ivana Cingelová, Slovart 2018) (zdroj: Archív SME)

Putovanie z pohľadu tínedžera

Ide o zaujímavý podnet na zamyslenie – ako by fungovala spoločnosť, keby sa odrazu myšlienky mužov vznášali vo vzduchopriestore? A ako by to ovplyvnilo ich vzťahy so ženami?

Osadenstvo v Prentissove prišlo s vlastným riešením, porovnateľným s efektom motýlích krídel. Rozhodnutia a posadnutosť hŕstky mocnárov majú o mnoho rokov neskôr dosah na hrdinu Todda Hewitta a jeho útek. V tomto smere by sa dala kniha Počúvaj nôž prirovnať k roadmovie – Todd so svojou skupinou (zahŕňajúcou dievča a psa) putuje do bájneho mesta, o ktorom nič nevie, a uniká pred armádou, hoci nevie prečo. Je to záhada aj pre samotného čitateľa, keďže máme do činenia so subjektívnym rozprávačom. To sa veľkou mierou odráža aj v štylistike a charaktere reči postáv. Vyznačuje sa výraznou hovorovosťou a nespisovnosťou, zodpovedajúcimi trinásťročnému chlapcovi bez prístupu ku knihám a k vzdelaniu. Nie je však prízemne jednoduchá, Patrick Ness dokázal ustrážiť hranicu medzi autentickosťou a jej vplyvom na celkovú úroveň textu.

Román s pridanou hodnotou

V poslednom čase mám dojem, akoby autori a autorky žánru young adult chceli priniesť niečo väčšie, epickejšie, monumentálnejšie, pričom majú na zreteli iba príbeh plný zvratov a zabúdajú na myšlienkovú stránku diela. Hrdinovia bojujú, ničia nepriateľov a oháňajú sa zbraňami, akoby o nič nešlo.

Patrick Ness postavil morálnu dilemu Todda Hewitta práve na dileme, či má ako človek právo zabiť iného, aj keď si to zaslúži. Stáva sa tak protikladom súčasného trendu a už len z toho dôvodu som jeho fanúšikom. Čím viac dôvodov na premýšľanie o základných ľudských hodnotách, tým lepšie. A to nielen pre mládež.