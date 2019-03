Podpaľačstvo, šváby aj nehygienická sanita. Pamätáte si Prodigy?

Vybrali sme najznámejšie kúsky kapely.

BRATISLAVA. Krátko pred tým, ako by skupina The Prodigy oslávila tridsať rokov na scéne, si jej líder Keith Flint siahol na život.

Za necelé tri dekády fungovania strávila v britskom singlovom rebríčku takmer dvesto týždňov. Z toho iba päť na vrchole.

Najúspešnejšími skladbami sa z tohto pohľadu stali skladby Firestarter a Breathe. Na prvé miesto sa obe vyšplhali v roku 1996 - jedna v marci, ďalšia v novembri.

Okrem jednoznačných hitov mali flintovci viaceré kúsky, ktoré sa pre jednu generáciu stali kultovými. Pozrite sa, ktoré:

Charly (1992)

Debutom skupiny The Prodigy bola skladba Charly. Liam Howlett sa pri produkcii inšpiroval televíznym programom pre deti z roku 1970, ktorý učil deti, aby sa nenechali zlákať neznámymi dospelými.

Out Of Space (1992)

Aj v Out of Space sa producent inšpiroval sedemdesiatymi rokmi. Štvrtý singel z debutového albumu The Prodigy Experience samploval Chase the Devil od Jamajčana Maxa Romero.

Voodoo People (1994)

Jednou z komerčne najpopulárnejších skladieb je Voodoo People z nahrávky Music for the Jilted Generation.

K piesni z roku 1994 sa dostali aj nefanúšikovia The Prodigy, keďže sa dočkala viacero remixov a stala sa aj súčasťou mnohých soundtrackov.

Firestarter (1996)

Keď v roku 1996 vyšiel Firestarter, bolo otázne, či s ním skupina dosiahne úspech predošlých skladieb. Videoklip čelil veľkej kontroverzii pre nabádanie k podpaľačstvu.

Navyše, Keith Flint v ňom budil strach, čo vyvolalo viacero sťažností od rodičov.

Breathe (1996)

Strach budilo aj obrovské zanedbávanie hygieny v klipe k Breathe. Nechutná sanita a zosobnenie viacerých fóbií si nakoniec vyslúžilo divácku cenu za Najlepší videoklip na MTV Video Music Awards v roku 1997.

Omen (2009)

Svoju novodobú históriu začali The Prodigy písať po dlhej dobe singlom Omen. Diabolská pozvánka k albumu Invaders Must Die bola paradoxne súčasťou filmovej hudby k akčnej komédii Kick-Asss.