Budeme spojení do smrti. Perrymu nestačil celý život, aby sa zbavil Dylana

Ja som vytvoril Dylana McKaya.

4. mar 2019 o 20:44 Marek Majzon

BRATISLAVA. Už nikdy sa nevrátia v plnej zostave. Spolok tínedžerov z Beverly Hills 902 10 náhle opustil Dylan, civilne známy ako Luke Perry.

Podľahol dôsledkom mŕtvice, ktorú utrpel koncom februára.

Paradoxne v rovnakom čase ohlásila televízna stanica Fox, že sa chystajú nové časti kultového seriálu deväťdesiatych rokov s tými istými hercami. Akurát mal mať prvky dokumentu.

Perry nesľuboval stálu účasť, no hovorilo sa, že ak mu herecké povinnosti dovolia, určite sa pridá.

Za posledné tri roky sa celkom udomácnil v postave Freda Anrewsa, konzervatívneho otca Archieho - hlavnej postavy seriálu Riverdale.

Vytrvalec

Narodil sa v štáte Ohio, no hneď po dokončení strednej školy sa presťahoval do Los Angeles. Niekdajší maskot strednej školy vedel, že chce byť hercom.

Predtým, ako vyhral svoj prvý konkurz, vyskúšal viac ako dvestopäťdesiat iných.

"Hovoril som si, že som práve vyšiel z miestnosti plnej blbcov," cituje CNN hercovu odpoveď na otázku, čo ho motivovalo pokračovať. Podľa portálu to povedal v rannej šou Sway in the Morning.