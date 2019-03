Vojna seriálových Vikingov

Tvorcom Vikingov sa podarilo vzkriesiť popularitu historických príbehov

5. mar 2019 o 16:16 Ďuro Červenák

Podobne ako Hra o tróny reštartovala záujem divákov o fantasy, podarilo sa seriálu Vikingovia vzkriesiť masovú popularitu historických príbehov. Isteže, historické filmy a seriály existovali aj predtým, ale Vikingovia od premiéry na obrazovkách stanice History Channel v roku 2013 neustále naberali na popularite a stali sa fenoménom, ktorý nastavil latku pre žánrové produkcie.

Isteže, historickí puntičkári dostávali záchvaty („Látka, z ktorej sú Ragnarove trenky, sa vtedy tkala iba v Byzancii... a vôbec, prečo má trenky?!“), ale vďaka skúsenému scenáristovi Michaelovi Hirstovi (oscarová Kráľovná Alžbeta, seriál Tudorovci) sa zmes severských ság a dejinnej kapitoly odštartovanej dánskym nájazdom na kláštor Lindisfarne rýchlo ujala a oslnila dravým dejom a poctivou dobovou špinou.

Konkurencia rýchlo zareagovala, ale trebárs Beowulf britskej stanice ITV hodil sekeru do žita už po prvej sezóne. Zdatný súper vyrástol Vikingom až na obrazovkách BBC, kde tvorcovia vytasili mocnú zbraň – predlohu Bernarda Cornwella, britského veľmajstra historického románu. Seriál The Last Kingdom, nazvaný podľa prvej knihy z dnes už jedenásťdielnej série, zobrazuje podobné udalosti ako Vikingovia, avšak pre zmenu z pohľadu britských kmeňov.

Stúpajúca kvalita vyvrcholila vo výbornej tretej sérii, financovanej už prevažne Netflixom. Kým Vikingovia od smrti hrdinu Ragnara v podaní charizmatického Travisa Fimmela strácajú na energii a obľúbenosti a nadchádzajúca šiesta sezóna bude posledná, Posledné kráľovstvo má schválené ďalšie dve sezóny a je na vzostupe.

Do tohto súboja nedávno zasiahol vážny tretí súper. Alebo nie až taký vážny? Nórsky seriál Norsemen totiž vo výpravných kulisách a s bohatými kostýmami a davovými scénami rozohral komediálnu zábavu, pri ktorej si nemožno nespomenúť na tvorbu Monty Python.

Vikinská tematika slávi úspech a nutne vyvstáva otázka, ako sa jej podarí konkurovať so slovanskou odpoveďou, ktorú v štedro financovanej koprodukcii s Ukrajinou natočí režisér megaúspešnej Trhliny Peter Bebjak.