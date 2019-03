Miro Žbirka: Máme šťastie, že aj v inej krajine môžeme spievať po slovensky

Získal českú cenu Anděl pre najlepšieho speváka.

7. mar 2019 o 14:41 Marek Majzon

Legenda slovenskej hudby by na Slovensku uvítala inklúziu všetkých žánrov pod strechou jedného gala večera.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Zaspieval Atlantídu a hneď si ho Česi obľúbili. Ich náklonnosť neprestala, prejavilo sa to aj teraz, keď Česká hudobná akadémia vyhlásila ceny Anděl.

MIRO ŽBIRKA sa stal najlepším spevákom. Bol zároveň jediným Slovákom, ktorému sa podarilo dostať medzi nominovaných.

Rozprávali sme sa s ním nielen o zisku prestížnej ceny za štrnásty album s názvom Double Album, ktorý nahrával v Abbey Road, ale aj o tom, prečo na Slovensku nemáme obdobné hudobné ceny.

Aké je to byť jediným oceneným Slovákom v ankete Českej hudobnej akadémie?

"Priznám sa, že som bol prekvapený. Vôbec som nevedel, že pôjdem na pódium. Pôvodne som iba prišiel zahrať pesničku s Ráchel (Skleničkovou, pozn. red.), hlavne na to som sa sústreďoval.

Už len nominácia Double Albumu ma potešila a prekvapila, lebo Anděla som ešte nemal. Tento je môj prvý, takže vidíte, že ja niektoré veci v tejto brandži tiež zažívam ešte po prvý raz.

Navyše, odovzdával mi to Pali (Habera, pozn. red.), to sa nedá vymyslieť."

Asi je lepšie dostať prvého Anděla v kategórii mužských interpretov, než rovno byť uvedený do Siene slávy ako Michal Prokop, všakže?

Už som v nejakej tej Sieni slávy, ale tieto veci nepovažujem za niečo smerodajné. Naučil som sa ísť stále ďalej.

Vychutnávam si, keď ma ocenia. Je to, samozrejme, iné, ale nemyslel som na sošku, keď som šiel tieto projekty nahrávať do Abbey Road Studios.

Prekvapilo ma to a veľmi rád na túto tému zavolám chlapcom do Londýna. Mimochodom, v tej nervóznej reči boli jedinými, na ktorých som si spomenul, hoci som vďačný aj ďalším.

Bude to pekné zavŕšenie niečoho, čo nebolo ľahké nahrávať. Bol to dvojalbum v češtine aj slovenčine a nahrával sa v Anglicku na mieste, pred ktorým mám veľký rešpekt."

Je cena zadosťučinením?

Logicky áno. Keď má človek príležitosť nahrávať v Abbey Road, dôkladne sa pripraví. Album sa preto rodil veľmi dlho. Tiež s tým súvisí, že to nebolo najlacnejšie.

Keď má takúto odozvu, poviem si super, lebo to nie je niečo, čo by som si mohol plánovať alebo predvídať ako samozrejmosť."

Komu z nominovaných by ste vy dali tú sošku?

"Musel by som si ich tvorbu vypočuť inak. V sále je to iné ako v televízii, ak by som chcel byť kompetentný.

V minulosti som s akadémiou spolupracoval, ale tento rok ma vynechali, keďže som sa o cenu sám uchádzal.

Nemám o nominovaných skladbách prehľad, ale určite by som si vedel vybrať. Niekedy sa rozhodujem prekvapivo."