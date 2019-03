Trvá roky stať sa mladým. V Bratislave vystavujú Picassa (fotogaléria)

Návštevníci na výstave nájdu 123 Picassových grafických listov.

8. mar 2019 o 16:30 SITA, Stanislava Ivánková

Galéria pozýva priaznivcov umenia 20. storočia na výstavu s názvom Nech žije Picasso do Mirbachovho paláca na Františkánskom námestí 11 v Bratislave do 2. júna. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Grafickú tvorbu jedného z najznámejších predstaviteľov kubizmu Pabla Picassa (1881 – 1973) predstavili verejnosti Galéria mesta Bratislavy. Podľa galérie grafiky umožnia divákom „nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945.

Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia“. Ako totiž tvrdil samotný španielsky maliara a sochár - „trvá to roky stať sa mladým.“

Okrem grafík Picassa možno v Mirbachovom paláci popri stálych expozíciách GMB vidieť do konca mesiaca aj výstavu Nová skutočnosť. Prezentujú sa na nej predstavitelia mladej výtvarníckej generácie Gréta Mária Srnová a Filip Bielek. V podkroví galérie uvažujú poslucháčka Vysokej školy výtvarných umení a jej nedávny absolvent o verejnom priestore.



Galéria taktiež pozýva na novú výstavu Otčenáš do svojich priestorov v Pálffyho paláci na Panskej 19. Komorná výstava kresieb a grafík predstavuje do 26. mája dve rozdielne stvárnenia základnej kresťanskej modlitby Otčenáš v diele sochára Františka Bílka a maliara Alfonsa Muchu.

Na svojej prvej autorskej knihe Otčenáš pracoval Bílek už v roku 1900 a s predslovom Otokara Březiny vyšla o rok neskôr vo vydavateľstve Nový život v Novom Jičíne na Morave. Otčenáš Alfonsa Muchu vyšiel knižne v Paríži v roku 1899 a v rovnakom čase v limitovanom počte aj v Prahe u vydavateľa Bedřicha Kočího.

Výber vystavených prác podľa GMB dokazuje „originálnu invenciu oboch autorov, ktorá im umožnila vytvoriť pôsobivé mystické podobenstvá, smerujúce k morálnej obrode človeka“.