Netflix v marci: Idris Elba stráži kamarátovu dcéru, trinásťročný chlapec krotí vietor

Pôvodná tvorba videostreamovacej služby.

8. mar 2019 o 14:56 Marek Majzon

V novej netflixovke Turn Up Charlie hviezdi Idris Elba.(Zdroj: Nick Wall / Netflix)

BRATISLAVA. Netflix má na marec až sedemnásť noviniek z vlastnej kuchyne.

Mesiac sa začína aj končí dokumentom. Už od prvého je prístupný príbeh kriketových velikánov indickej ligy Mumbai Indians.

Koniec mesiaca prinesie Rodneyho honbu za dorgovým pokladom v hodnote dvoch miliónov amerických dolárov (v prepočte 1,8 milióna eur). Dúfa, že mu pomôže vyhrabať sa z dlhov, ktoré priniesla kríza v roku 2008.

Ak nebude dobré počasie, možno sledovať seriály The OA či On My Block.

Pozornosť možno zamerať aj na špeciálne vydania stand up comedy špeciálov od Jimmyho Carra, Amy Schumer alebo Natea Bargatzeho.

Marcovú ponuku dopĺňajú nové seriály a filmy. Pozrite si prehľad:

1. marec

Cricket Fever: Mumbai Indians (dokument)

The Boy Who Harnessed the Wind (film)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nPkr9HmglG0

8. marec

After Life (seriál)

Juanita (film)

Walk. Ride. Rodeo. (film)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kg5uqDh00H4

12. marec

Jimmy Carr: The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits (stand-up comedy special) - 12/03/2019