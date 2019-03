Toto bude divákov bolieť. Obžaloba Michaela Jacksona vo filme Leaving Neverland dáva zmysel

Deti s ním pozerali porno vo vani.

8. mar 2019 o 18:55 Kristína Kúdelová

Wade Robson si celá svoj mladý život myslel, že ľúbi Michaela Jacksona. Nikdy sa o nikoho tak nebál, ako keď mu hrozilo, že pôjde do väzenia, a nikdy tak veľmi neplakal, ako keď bol na jeho pohrebe.

Jeho cit sa nestratil, ani keď bol Michael Jackson už niekoľko rokov po smrti.

Veril, že bol jeho najbližším človekom a aj jeho rodičia ho považovali za rodinného priateľa.

Potom sa však Wade Robson oženil a stal sa otcom. Najprv sa len s nadšením pozeral na to, ako jeho syn rastie. Postupne sa však k radosti a šťastiu primiešala úzkosť a strach. Wade si predstavil, že by tá drobná sedemročná bytosť zažila to, čo zažil ako sedemročný on.

Že by chodil do Neverlandu. Hrával by sa s jeho plyšákmi a elektrickými vláčikmi. Vo vani by s ním pozeral porno, v súkromnom kine masturboval a potom aj mal sex.

Wade Robson je jeden z dvoch mužov, ktorí vystupujú v dokumentárnom filme Leaving Neverland. On a James Safechuck vypovedali také veci, že organizátori svetovej premiéry museli zavolať na projekciu lekárov, keby sa náhodou niekomu z divákov priťažilo.

Wade Robson (vľavo) a James Safechuck (vpravo), dve údajné obete Michaela Jacksona, s režisérom Danom Reedom. (zdroj: SITA/SP)

A spôsobili novú vlnu odporu a podozrení voči Michaelovi Jacksonovi. Niektoré rádiá vo svete ho prestali hrať, presvedčené, že o jeho previnení zo sexuálneho zneužívania detí už nemôže byť pochýb.

Láska, masturbácia, penetrácia

Wade a Jimmy podrobne rozprávajú, ako sa s Jacksonom zblížili. Film, ktorý naša mutácia HBO sprístupnila 8. marca, je plný dôkazov. Môj maličký, prihováral sa im, keď už medzi nimi bola dôvera.