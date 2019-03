Stiahol svoje ego, lebo na prvom mieste má byť film

Zuzana Gindl-Tatárová spomína na Alberta Marenčina.

10. mar 2019 o 12:17 Jana Alexová

BRATISLAVA. Sám bol veľmi tvorivý, no dokázal potlačiť svoje ego tvorcu, aby mali priestor iní.

Bola to obrovská pokora, solidarita a veľkorysosť, čo Alberta Marenčina spravilo veľkým človekom, bez ktorého by nevznikli najväčšie diela slovenského moderného filmu.

Takto spomína na Alberta Marenčina dramaturgička a pedagogička Zuzana Gindl-Tatárová. Veľa, čo ju naučil Marenčin, sama prenáša do vzťahu k študentom.

Albert Marenčin zomrel 9. marca vo veku 96 rokov.

Na začiatku je dramaturg

Všestranne nadaný Albert Marenčin napísal niekoľko zaujímavých scenárov. No potom sa predsa len venoval najmä dramaturgii filmu.

Pod jeho dramaturgickým vedením debutovali režiséri ako Štefan Uher, Stanislav Barabáš, Elo Havetta, Juraj Jakubisko, Dušan Hanák, Eduard Grečner, Martin Hollý, Peter Solan a scenáristi – spisovatelia Alfonz Bednár, Dominik Tatarka, Alain Robbe-Grillet.

Dramaturg - často zaznávaná a nedocenená profesia - musí však byť veľmi tvorivý a to Marenčin bol.

"Scenárista vždy zabudne, že mu so scenárom pomohol nejaký dramaturg. Keď má scenár v rukách režisér, je hlavná hviezda on a potom, keď vznikne film už sa hovorí len o hercoch. Dramaturgia je obeť pre druhých a Marenčin to veľmi dobre vedel a práve preto to robil," hovorí Gindl-Tatárová.