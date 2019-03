Zomrel legendárny bubeník Hal Blaine

Blaine hral s umelcami ako Frank Sinatra, Elvis Presley či John Lennon.

12. mar 2019 o 6:52 TASR

NEW YORK. Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok uznávaný americký bubeník Hal Blaine, ktorý hral v desiatkach hitov od mnohých interpretov, či už to bol Frank Sinatra, Elvis Presley, John Lennon či kapela The Beach Boys.

Informovala o tom agentúra AFP.

Narodil sa ako Harold Simon Belsky v štáte Massachusetts a v 60. rokoch minulého storočia sa preslávil ako štúdiový bubeník svojou zručnosťou, ktorá mu pomáhala s ľahkosťou striedať žánre od "žuvačkového" popu cez folk až po R&B.

Hral napríklad v takých skladbách ako Be My Baby od The Ronettes, Bridge Over Troubled Water od Simona a Garfunkela, Strangers In The Night Franka Sinatru či v piesni Nancy Sinatrovej These Boots Are Made For Walkin. Minulý rok dostal hudobnú cenu Grammy za celoživotný prínos.

"Som taký smutný, neviem, čo povedať," napísal na Twitteri Brian Wilson zo skupiny The Beach Boys. Blaine nahral s týmito kalifornskými rockermi množstvo skladieb vrátane Good Vibrations. "Hal ma veľa naučil a veľmi prispel k tomu, že sme boli úspešní - bol to najväčší bubeník všetkých čias," dodal Wilson.