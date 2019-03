Zomrela známa rómska speváčka Věra Bílá

Speváčka mala 64 rokov a chystala turné.

12. mar 2019 o 11:24 (aktualizované 12. mar 2019 o 12:43) Martin Vonšák, Jana Alexová

PLZEŇ. Vo veku 64 rokov zomrela slávna rómska speváčka Věra Bílá. Podľa informácií iDnes.cz ju už v pondelok previezli do plzeňskej Fakultnej nemocnice, kde v utorok skonala.

Věra Bílá sa narodila 22. mája 1954 v českých Rokycanoch ako Věra Giňová ako jedno zo šiestich detí.

Speváčka svoj hudobný talent rozvíjala ako samouk, nedostalo sa jej žiadneho hudobného vzdelania. Spievala rómsky, slovensky aj česky.

Raketový štart

Do profesionálneho sveta hudby dostala Věru Bílú speváčka Zuzana Navarová, ktorá ju objavila a pomohla jej v prvých krokoch.

Navarová produkovala aj prvé dve nahrávky, ktoré Věra Bílá vydala s rómskou kapelou Kale. So skupinou zažila najlepšie roky svojej speváckej kariéry.

Debutovali albumom Rom-pop v roku 1996. Hneď im priniesol úspech a otvoril aj dvere do sveta. Vo Francúzsku zaň získali cenu za najlepší album roku v kategórii World music.

V roku 1995 boli dokonca nominovaní na Grammy ako objav roka. Nasledovali koncerty v sálach, kde vystupovali Beatles či Rolling Stones.

Věra Bílá so skupinou spievali po celej Európe, aj v Severnej Amerike.

Britská tlač o Bílej písala ako o rómskej kráľovnej či Elle Fitzgeraldovej rómskej hudby. Na prelome tisícročí sa stala fenoménom rómskej hudby a vo svete hviezdou. Spievala aj na súkromnom večierku amerického prezidenta Billa Clintona v Bielom dome.

Jeden z jej najväčších hitov v pamäti slovenského publika, je nepochybne skladba Ó, maňo z roku 2000, ktorú Věra Bíla naspievala so skupinou Vidiek.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/vAjtIeev5HU

Rozchod s kapelou

V roku 2005 sa Věra Bíla nečakane a náhle rozišla so svojou skupinou Kale. Bolo to krátko po tom, čo im manažér Jíři Smetana vybavil sériu koncertov v Paríži, Madride, Londýne a New Yorku.

Vystúpenie v Kráľovskej opere v Madride a v newyorskej Carnegie Hall však speváčka oželela a odišla na Slovensko do Prešova, kde začala spievať na vlastnú pesť.

V nedávnom rozhovore pre český portál idnes.cz ako dôvod rozchodu k kapelou uviedla, že si to neprial jej adoptívny syn.

"Zamiloval sa do dcéry jedného z mojich spoluhráčov. Ona otehotnela, ale dala si to vziať a synovi za to veľmi nadávali. Od tej doby to s ním išlo dole kopcom a začal fajčiť trávu," vysvetlila Věra Bíla.

Speváčkin adoptívny syn zomrel pred piatimi rokmi vo veku 33 rokov na predávkovanie drogami. Krátko na to zomrel aj Bílej manžel. Speváčku to zložilo. Začala hrávať automaty.

V poslednom období bývala na ubytovni a mala zdravotné problémy. Napriek tomu sa ešte pokúšala o návrat na hudobnú scénu. V plán bolo európske turné s rómskou kapelou Dušana "Džina" Čonku, ten však nevyšiel.

Práve tento týždeň plánovala Věra Bílá ďalší pokus o comeback so spevákom Janom Bendigom a členom Kale Milanom Krokom.