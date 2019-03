Koľko stojí žigulák? Keď je pokazená náprava aj celý deň

Slovenskí cestovatelia nakrútili film o tom, ako prešli Áziu na starej Lade.

12. mar 2019 o 17:25 Jana Alexová

Žiguli tandem na ceste do Laosu(Zdroj: Michal Fulier)

BRATISLAVA. Za dva mesiace prešli 20-tisíc kilometrov zo slovenských Kysúc do ázijského Laosu. Na starých ladách. Nemožné?

Šiesti kamaráti svoje zážitky, problémy aj radosti počas cesty nakrútili. Výsledkom je film, pri ktorom rozmýšľate, čo všetko sa im po ceste ešte nestalo.

Cestopisný dokument Lada svetom - Na žiguli cez Himaláje bude mať premiéru na 26. ročníku medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest budúci týždeň.

Vasiľ, štartuj!

Cestovatelia z tímu Lada svetom brázdia svet na starých žigulákoch od roku 2013. Nápad vydať sa na dvojmesačnú expedíciu do Laosu prišiel vraj celkom spontánne - na pive.

"Hľadali sme niečo, čo by bolo rozumné, čo sa týka peňazí, času aj možností. A potom sme si povedali, čo zaujímavé chceme na ceste prejsť," vysvetľuje Marián Grofčík z tímu Lada svetom.

"Vymysleli sme, že pôjdeme cez Čínu, lebo tadiaľ nikto na aute nechodí, pretože je to hrozne drahé a chceli sme prejsť cez najvyššie položené oblasti v Himalájach a Indiu počas monzúnov."

Na expedíciu sa pripravovali mesiace pred odjazdom. Bolo treba vybaviť víza, povolenia pre autá, pripraviť ich na cestu. Od roku 2013 vymenili starých áut viacero. Každé dostalo rovnaké meno - Vasiľ a poradové číslo. Do Laosu šli dve - Vasiľ 4 a Vasiľ 5.

V neposlednom rade bolo treba nájsť kameramana. Voľba nakoniec padla na Michala Fuliera, ktorý sa z ničoho nič stal kameramanom, režisérom aj dobrodruhom.

"Môj prvý nápad bol, aby v rámci expedície išlo ešte jedno auto, ktoré by bolo moderné, lepšie vybavené a bol by tam celý tím - režisér, kameraman a zvukár. Ale chalani to hneď zamietli," hovorí Fulier.

"Tak som sa viezol v ich aute s nimi, bolo však uspôsobené, aby sa dalo nakrúcať aj zo strechy."

Ruskí policajti, zlomená náprava aj defekt

Tím Lada svetom na cestu do Laosu vyrazil v lete 2017 z Kysúc. Film sa dejovo začína až v Rusku - autá zastavia policajti, vraj im nesvieti svetlo.