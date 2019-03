Myslel to Ján Čarnogurský vážne? Za dobrého politika by Slováci mali položiť život

V súťaži Najväčší Slovák obhajoval Andreja Hlinku.

13. mar 2019 o 23:27 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ján Čarnogurský si myslí, že veľkosť politika určuje to, koľko ľudí zaňho položí život. Predpokladajme, že on po takej pocte netúži. V každom prípade to uviedol ako jeden z dôvodov, prečo by mal za najväčšieho Slováka zvíťaziť Andrej Hlinka.

Čarnogurský sa stal v televíznej súťaži jeho obhajcom. To znamená, že v súlade s pravidlami, musel nájsť ďalších deväť argumentov, prečo by zaňho mali ľudia hlasovať a predstaviť ich v dokumente.

No hoci je skúsený právnik, ledva ich pozbieral.

Veľmi dbal na to, aby slovenský ľud vyslobodil z alkoholizmu, sugestívne pripomínal Čarnogurský.

Že sa mu to nakoniec nepodarilo, už nespomenul, ale v tejto televíznej šou sa evidentne aj húževnatosť cení.

Bol kňaz, to nie je sexy

Andrej Hlinka má možno smolu, že ho obhajoval práve bývalý premiér. V argumentácii pred slovenským ľudom neuspel, ani keď sa sám uchádzal o post prezidenta v roku 2013.

V dokumente vystupoval s kamennou tvárou, usmial sa len raz - keď hovoril o tom, ako sa Hlinka učil ruštinu.