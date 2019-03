Alexandra Borbély: Európsky Oscar? Moje telo bolo dopredu v šoku, vedela som, že sa niečo stane

Herečka zo Slovenska dobyla svet a s tým je spojený aj stres.

14. mar 2019 o 13:23 Kristína Kúdelová

Slovensko takmer prišlo o obrovský talent, takmer stratilo skvelú herečku. Rodáčka z Veľkého Cetína neprešla tretím kolom prijímacích pohovorov na VŠMU a na ďalší rok sa o to pokúsila už iba v Budapešti.

A tam po niekoľkých rokoch nakrútila film O tele a duši, ktorý napriek svojej nehe otriasol svetom. Vyhral prestížny festival Berlinale, bol nominovaný na Oscara a ona, ALEXANDRA BORBÉLY zaň dostala cenu pre najlepšiu európsku herečku. Inými slovami, európskeho Oscara.

Prvé stretnutie s ňou bolo prekvapivé. Vo filme to bolo plaché, nenápadné a krehké dievča, ktoré sa bojí nadviazať intímny vzťah. V skutočnosti je to krásna a uvoľnená dáma.

"Musela som potlačiť svoj sexepíl, aby som to zahrala," priznala.

Veľký úspech mal logické pokračovanie. Alexandra dostala úlohu vo veľkom medzinárodnom projekte, nakrúcala popri hviezdach zo Švédska, z Holandska, Dánska. A s hercom, s ktorým ju spája mystický zážitok z odovzdávania cien Európskej akadémie.

No hoci sa v Sklenenej izbe hovorí po anglicky, je to česko-slovenský film. A tak sa Alexandra Borbély po kľukatej obchádzke, neraz naplnenej národnostnými konfliktmi, vracia domov.

Slováci sa na vašom úspechu radi priživia, aj my by sme radi napísali, že ste slovenská herečka. Ako je to však správne, ako vás treba uvádzať? Možno napísať, že máte slovenské korene?

V našej rodine sú Slováci aj Maďari. Narodila som sa na Slovensku, je pre mňa veľmi dôležité, že práve odtiaľto pochádzam. Naraz som spoznávala maďarskú aj slovenskú kultúru a to ma celý život ovplyvňovalo. Mimochodom, práve som o tom rozprávala na konferencii TED a za svoju prednášku som dostala cenu Equality Award.

Čo na tom bolo také špeciálne, že ste sa ako Maďarka narodili na Slovensku?

Bolo to ťažké. Ako malá som nerozumela, prečo mi mama pri každom výlete do Nitry hovorila: teraz musíme hovoriť po slovensky. Lebo doma sme sa rozprávali po maďarsky. Predstavovala som si, že naša dedina je na ostrove. Na maďarskom ostrove a všade naokolo je Slovensko.

Mysleli ste si, že žijete v Maďarsku?

Áno, tak to bolo v mojej hlave. No keď som šla do Maďarska, tam mi zase hovorili, že som Slovenka. Ako keby som nikde nebola doma.

Nevedeli ste, kam patríte?

Raz som v Maďarsku takmer dostala cenu Junior Prima. Porota tvrdila, že si veľmi želá, aby som ju dostala práve ja, ale najprv si chcela overiť, či mám maďarské občianstvo. Dostala by som aj finančnú odmenu, ktorá je s ňou spojená. Priznala som im, že maďarské občianstvo nemám, pretože si chcem ponechať slovenské. Tu stále žije moja rodina, nechcem ho stratiť.

“ Šla som na párty pre nominovaných a keďže on je veľmi vysoký, hneď som ho medzi davom ľudí zbadala. Pozreli sme sa na seba, len trošičku, ale okamžite som pocítila istotu: keď vyhrá on, vyhrám aj ja. „

No oni mi tú cenu nakoniec práve preto nedali. Vravela som si, to predsa nie je normálne. V Maďarsku som predsa chodila do školy, v Maďarsku hrám v divadle. Chceli mi dať cenu a za toto mi ju nedajú?

Bola som nahnevaná. Keď ma potom Európska filmová akadémia vyhlásila za herečku roka za film O tele a duši, uvedomila som si ten paradox. Veď ja som svoju prvú cenu nedostala ani slovenskú, ani maďarskú, ale európsku.

Kedy ste si začali uvedomovať, že Slováci a Maďari si medzi sebou stavajú hranice?

Nikdy som nemala pocit, že by som mala nešťastné detstvo, avšak stretávala som sa s tým. Spomínam si, že raz som šla s kamarátkou autobusom do Nitry, keď nám jedna pani povedala: Dievčence, na Slovensku po slovensky. Veľmi sa ma to dotklo, mala som maximálne dvanásť rokov.

Ani som nevedela, ako zareagovať, len som sedela, ani som nemukla a čakala som, kedy už budem môcť vystúpiť. Keď som zase už žila v Budapešti asi druhý rok, dal sa so mnou do reči taxikár. Pýtala som sa ho, či chodí do divadla.