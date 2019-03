Predsedala zväzu východonemeckých spisovateľov. Aký film môže vzniknúť podľa jej románu?

Radšej desaťkrát Casablancu ako raz Tranzit.

18. mar 2019 o 11:40 Miloš Ščepka

Intelektuáli, vzdelanci, odbojári, antifašisti, ktorí po obsadení Paríža Nemcami našli prechodné útočisko v prístavnom meste Marseille, sa všemožne usilujú dostať tranzitné víza a utiecť pred blížiacim sa nebezpečím.

Tak z Paríža ušiel aj mladý antifašista Georg. Zhodou okolností ho na mexickom konzuláte pokladajú za známeho ľavicového spisovateľa, ktorému pripravili vycestovacie doklady.

Georg využije príležitosť a zamotá sa tak do príbehu plného lásky, súcitu, hnevu, výčitiek svedomia i strachu. Ak by Christian Petzold situoval príbeh svojho filmu do roku 1940, kde sa odohráva, koledoval by si o podozrenie z plagizovania kultovej melodrámy Michaela Curtiza Casablanca.

Preto urobil čudný krok a nechal svoj príbeh odohrávať sa v súčasnosti.

Život so samovržadou

Anna Seghersová (vlastným menom Radványiová) bola komunistická spisovateľka. V roku 1933 musela pre židovský pôvod ujsť z Nemecka.